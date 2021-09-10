Погода в Ялте на выходные 11-12 сентября

Синоптики прогнозирует в Ялте по-летнему теплые выходные. Фото: Архив КП.

Погода в Ялте в эти выходные по-прежнему будет радовать практически летним теплом. Только в воскресенье настроение отдыхающих может испортить небольшой кратковременный дождь.

Как сообщили в крымском Гидрометцентре, в субботу, 11 сентября в Ялте погода существенно не изменится. В течение дня и до самого вечера будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 7-12м/с, в целом без осадков. Температура воздуха ночью 17-19 градусов тепла, днем столбики термометров поднимутся до отметки +24-26 градусов.

В воскресенье, 12 сентября, в Ялте возможен кратковременный дождь. Осадки синоптики прогнозируют днем. Скорость и направление ветра не изменятся: 7-12м/с. Температура воздуха также без изменений – 24-26 градусов тепла днем и +17-19 ночью.

Море все еще радует своим теплом. Температура морской воды у берегов Ялты +23 градуса.

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