Погода в Ялте на выходные 11-12 сентября

Синоптики прогнозирует в Ялте по-летнему теплые выходные. Фото: Архив КП.
Погода в Ялте в эти выходные по-прежнему будет радовать практически летним теплом. Только в воскресенье настроение отдыхающих может испортить небольшой кратковременный дождь.
Как сообщили в крымском Гидрометцентре, в субботу, 11 сентября в Ялте погода существенно не изменится. В течение дня и до самого вечера будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 7-12м/с, в целом без осадков. Температура воздуха ночью 17-19 градусов тепла, днем столбики термометров поднимутся до отметки +24-26 градусов.
В воскресенье, 12 сентября, в Ялте возможен кратковременный дождь. Осадки синоптики прогнозируют днем. Скорость и направление ветра не изменятся: 7-12м/с. Температура воздуха также без изменений – 24-26 градусов тепла днем и +17-19 ночью.
Море все еще радует своим теплом. Температура морской воды у берегов Ялты +23 градуса.
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