Коронавирус в Крыму, последние новости на 11 сентября: Выявлено еще 234 случаея заболевания

Показатели смертности от коронавируса по-прежнему высокие
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Крыму лечение от коронавируса и пневмонии в условиях стационара проходят 2 тысячи 471 человек. Еще 4 тысячи 640 получают медицинскую помощь на дому.
С начала периода наблюдений в регионе подтверждено 73 тысячи 804 случая COVID-19. Справились с болезнью 63 тысячи 651 человек. Умерли 2 тысячи 356 пациентов.
Данные Минздрава РК по заболеваемости COVID-19
КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ
ВВ Крыму за сутки зарегистрировано 234 случая новой коронавирусной инфекции, из которых 182 - при обращении за медицинской помощью, 51– среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за границы. Госпитализированы 168 человек с диагнозом COVID-19 и пневмония. Еще 117 будут лечиться на дому. Выписаны с выздоровлением 257 пациентов. Умерли 15.
Лаборатории за сутки выполнили исследования 4717 проб на COVID-19.
КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ
За сутки зарегистрировано 93 новых случаев COVID-19. С выздоровлением выписаны 207 пациентов, умерли 3.
Всего в Севастополе с начала периода наблюдений выявлено 28 тысяч 512 человек. Выздоровели 26 тысяч 135 инфицированных, 1059 умерли. Под наблюдением находится 758 контактировавших с заболевшими.
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