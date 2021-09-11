Коронавирус в Крыму, последние новости на 11 сентября: Выявлено еще 234 случаея заболевания

Показатели смертности от коронавируса по-прежнему высокие Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Крыму лечение от коронавируса и пневмонии в условиях стационара проходят 2 тысячи 471 человек. Еще 4 тысячи 640 получают медицинскую помощь на дому.

С начала периода наблюдений в регионе подтверждено 73 тысячи 804 случая COVID-19. Справились с болезнью 63 тысячи 651 человек. Умерли 2 тысячи 356 пациентов.

Данные Минздрава РК по заболеваемости COVID-19

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

ВВ Крыму за сутки зарегистрировано 234 случая новой коронавирусной инфекции, из которых 182 - при обращении за медицинской помощью, 51– среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за границы. Госпитализированы 168 человек с диагнозом COVID-19 и пневмония. Еще 117 будут лечиться на дому. Выписаны с выздоровлением 257 пациентов. Умерли 15.

Лаборатории за сутки выполнили исследования 4717 проб на COVID-19.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За сутки зарегистрировано 93 новых случаев COVID-19. С выздоровлением выписаны 207 пациентов, умерли 3.

Всего в Севастополе с начала периода наблюдений выявлено 28 тысяч 512 человек. Выздоровели 26 тысяч 135 инфицированных, 1059 умерли. Под наблюдением находится 758 контактировавших с заболевшими.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50