Коронавирус в Крыму, последние новости на 12 сентября: Выявлено еще 230 случая заболевания

Всего с начала пандемии выявлено 74034 положительных на Covid-19 Фото: Архив "КП"

В Крыму, по данным регионального Минздрава, амбулаторное лечение с диагнозом covid проходят 4743 человека, стационарное - 2485.

Всего с начала пандемии выявлено 74034 положительных на Covid-19. Выписано с выздоровлением - 63701.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Данные Минздрава РК

На утро 12 сентября в Крыму зарегистрировали 230 случаев коронавируса. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, 192 выявлены при обращении за медицинской помощью, 38 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

- За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 7311 человек, - отметил Аксенов.

Всего количество выздоровевших за сутки составляет 50 человек, а за весь период – 63 701 человек.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

По данным сайта Правительства города, за последние сутки в Севастополе зарегистрированы 93 новых случая заболевания COVID-19.

207 человек выписаны после выздоровления.

Умерли три человека в возрасте от 62 до 70 лет.

По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 28 512 человек.

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