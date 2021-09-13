Коронавирус в Крыму, последние новости на 13 сентября: Плюс еще 233 случая заболевания

Количество выздоровевших за сутки составляет 38 человек. Фото: Архив "КП"

В Крыму, по данным регионального Минздрава, амбулаторное лечение проходят 4865 человек, стационарное с диагнозом covid и пневмония - 2524.

Всего с начала пандемии на полуострове выявили 74267 положительных на Covid-19. С выздоровлением выписали - 63739.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Данные Минздрава РК

За последние сутки на территории полуострова зарегистрировали 233 случая новой коронавирусной инфекции. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, из общего количества заболевших 204 были выявлены при обращении за медицинской помощью, 29 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

- За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2834 человека, - отметил он.

Количество выздоровевших за сутки составляет 38 человек.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В городе-герое, но состоянию на 12 сентября, были зарегистрированы 89 новых случаев заболевания COVID-19.

Как сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя, 222 человека выписаны после выздоровления. Умерли три человека в возрасте от 70 до 84 лет.

- По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 28 601 человек, - отмечается на сайте.

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