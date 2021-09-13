В Крыму завершился фестиваль «Крымская театральная осень»

Всего за неделю полуостров стал уникальным центром современной национальной культуры. Фото: Пресс-служба Театра-фестиваля "Балтийский дом"

Ялту не случайно называют городом счастья и бесконечной любви. В очередной раз это доказал фестиваль национальных театров России «Крымская театральная осень», который уже в третий раз прошел на полуострове в начале сентября. В этом году главной темой всех спектаклей в программе стала именно любовь. А если конкретно - «Возвращение в любовь».

С 3 по 11 сентября каждый желающий мог вернуться в это светлое и прекрасное чувство благодаря организатору «Крымской театральной осени» – Театру-фестивалю «Балтийский дом» (Санкт-Петербург), который вновь собрал в Крыму ведущие национальные коллективы России и подарил жителям и гостям Ялты, Керчи и Симферополя настоящий праздник театрального искусства.

Фото: Пресс-служба Театра-фестиваля "Балтийский дом"

Всего за неделю полуостров стал уникальным центром современной национальной культуры. Местом, где актеры, режиссеры и просто творческие люди из разных республик России обменялись творческими идеями, зарядились энергией и запланировали совместные проекты и постановки. А что касается зрителей, то целую неделю они были погружены в настоящий праздник театрального искусства!

- Все спектакли были замечательные, словами не передать. Но все же были и любимчики, которые покорили меня до мурашек. Такой постановкой стал «Старик и море» бурятского театра. Это был моноспектакль, который привел в восторг не только меня, но и всех зрителей в зале. Это потрясающая игра актеров, сценография, свет, режиссерские решения. С удовольствием бы пересмотрела еще раз. Хотелось бы встретиться с Ялтой и фестивалем и в следующем году, а зрителям - пожелать не растерять эту южную теплоту и гостеприимство, - делится впечатлениями директор Национального драматического театра имени П.В. Кучияка из Горно-Алтайска Светлана Пешперова.

Все спектакли, которые участники фестиваля показали на сцене Ялты и Керчи, зрители приняли с особой теплотой и любовью. За это артисты подарили крымчанам незабываемые эмоции.

- Предыдущие два фестиваля четко показали, что он полюбился многим крымчанам в разных городах. На спектаклях собираются люди из разных городов полуострова, поэтому это нас мотивирует на новые идеи и новые гастроли, - отмечает генеральный директор Театра-фестиваля «Балтийский дом», руководитель фестиваля Сергей Шуб. - «Крымская театральная осень» объединяет национальную культуру и дает возможность людям театра получать огромный заряд творческой энергии. И, конечно, мы не забывали обо всех рекомендациях Роспотребнадзора, ведь самое главное, чтобы все остались здоровы. Огромная благодарность Министерству культуры Крыма, всем зрителям и участникам нашего фестиваля. Надеемся вновь встретиться в следующем году на «Крымской театральной осени».

Всего за неделю полуостров стал уникальным центром современной национальной культуры. Фото: Пресс-служба Театра-фестиваля "Балтийский дом"

Ежегодный осенний фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Министерства культуры Республики Крым и Союза театральных деятелей России. В прошлом году постановки были приурочены к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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