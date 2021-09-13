Проверка слуха: Будут ли в Крыму блокировать смартфоны Xiaomi

Ранее СМИ сообщили, что пользователи смартфонов Xiaomi в Крыму не имеют доступа к услугам связи и сервисам

На днях в сети появилась информация о блокировке смартфонов Xiaomi в некоторых странах мира, в том числе в Иране, Сирии, Северной Корее, Судане и в Крыму. Якобы через несколько дней после покупки девайса на нем появляется сообщение, что политика компании не разрешает продажу продукта на этой территории. При этом сам китайский производитель заявил, что не получал ни одного обращения от пользователей на территории Европы и стран СНГ по поводу блокировки смартфонов.

В Министерстве связи республики сообщили, что пока жалоб на блокировку смартфонов китайского производителя Xiaomi в Крыму им также не поступало. Замминистра Юлия Килик считает слухи о сбоях в работе устройств информационным вбросом.

- Даже если это вброс, то цель какая? Сейчас результата достичь или чуть позже? Если действительно Xiaomi блокировал работу своих девайсов в ряде стран, то блокировал ли он Крым? По-хорошему эту информацию нужно у них запросить. Пока никакого проявления этой информации нет, - рассказала Килик «Комсомолке».

По информации замминистра, сбои в работе устройств китайского производителя теоретически в Крыму возможны, но только в том случае, если пользователь попытается зарегистрироваться в Mi-аккаунте Xiaomi. А вот определить, что тот или иной смартфон действительно работает в Крыму довольно непросто.

- Возможно, все зависит от того, чем будет человек пользоваться, какими приложениями. По номеру сим-карты это невозможно. Айпишки? Так к отдельно взятому телефону айпишник не привязывается. А вот по поводу аккаунта, здесь возможно. Но на сегодняшний день никаких проблем не было ,- уверяет Килик.

Ранее в Роспотрбнадзоре также сообщили что не получали жалоб от граждан о блокировках смартфонов Xiaomi в Крыму, но пообещали провести соответствующую проверку. В случае, если эта информация подтвердится, пользователи смогут обратиться в суд с имущественным иском к компании.

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