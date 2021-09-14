Дорожные ревизоры посетят Симферополь

Автопробег возглавляет Владимир Матягин, президент ассоциации «Грузавтотранс».

16 сентября Симферополь посетят участники антикоррупционного пробега по дорогам России. За месяц ревизоры планируют проехать около 10 тысяч километров по дорогам страны и посетить 16 регионов России. В каждом из них участники рейда рассчитывают выявить наиболее проблемные моменты в жизни водителей. Приоритетными направлениями будут борьба с коррупцией, состояние дорог и юридическое сопровождение автолюбителей - защита их прав. Общественным контролем российских дорог занимается партия «Новые люди» совместно с ассоциацией «Грузавтотранс».

Автопробег стартовал 25 августа в Москве. В Нижегородской и Челябинской областях уже найдены нарушения на пунктах весового контроля для большегрузов. Требования установлены не по регламенту, что приводило к неверным показаниям весовых датчиков и неподъемным штрафам для водителей и компаний, которые они представляют. Аналогичные проблемы были выявлены и в Казани.

В каждом из регионов активисты устраивают круглые столы, на которых разбирают проблемы, с которыми сталкиваются водители. Как показали предварительные данные, проблемы везде схожие: рост цен на топливо, отмена налоговых льгот, неоправданные штрафы на дорогах, вызванные их неутешительным состоянием. Отдельной и самой больной темой остаются неисправные пункты весогабаритного контроля.

Автопробег возглавляет Владимир Матягин, президент ассоциации «Грузавтотранс». Совместно с представителями партии «Новые люди» он собирает все обращения водителей о незаконных действиях властей. Итогом автопробега должен стать ряд законодательных инициатив, конечной целью которых авторы видят решение проблем автотранспортников.

Общественный контроль дорог совместно с «Грузавтотранс» проводит партия «Новые люди».

Старт пробега показал, что проблемы водителей не зависят от конкретного региона. Скорее это общероссийская проблема, связанная с пробелами в законодательстве. Люди, которые принимали законы о функционировании автотранспортной отрасли, не знакомы с ее спецификой. Это и планируют исправить участники пробега. Сбор инициатив из «первых уст» должен послужить разработке законодательства, которое будет максимально приближено к простым водителям и заточено на решение их проблем, о которых законодатели ранее не знали. Дополнительным мотивом для пробега стало дело «золотого унитаза» начальника ГИБДД Ставропольского края. Резонансное расследование позволило обратить внимание на проект закона «Об автомобильных грузоперевозках», который уже четыре года ждет своего рассмотрения в Государственной Думе.

Дело начальника ГИБДД Ставропольского края в очередной раз подняло проблему коррупции в нашей стране. По неофициальным данным, размер поборов контролирующих дороги органов составляет около 100 миллиардов рублей в год. Это деньги, которые утекают из бюджета в карманы взяточников. Ревизоры уже находятся на пути к Симферополю. 16 сентября они займутся проверкой состояния дорожной отрасли второго по значимости города Крыма.

Круглый стол «Взаимодействие общества и власти в противодействии коррупции на дорогах России» в рамках общественного контроля, проводимого партией «Новые люди» и ассоциацией «Грузавтотранс», пройдет в Симферополе 16 сентября в 13:00 по адресу: ул. Гагарина, 20а, БЦ «ГудЗон». 5-й этаж, зал 516а.