Десятилетний керчанин сразил Максима Галкина своей харизмой

Юный Керчанин Владимир Солодков признался, что актерский талант у него проявился в 1,5 года. Фото: скрин из видео/Лучше всех/1канал

Десятилетний керчанин Владимир Солодков сразил харизмой известного телеведущего Максима Галкина. Мальчик стал участником программы «Лучше всех», на которую приехал вместе с мамой и бабушкой, которая «прискакала на кенгуру» из Австралии.

- Так артистично еще никто не выходил сюда. Так еще никто не заполнял эту студию своей харизмой, - такими словами встретил парня Галкин.

- Я сама по себе харизма, - ответил Володя.

Парень рассказал, что играет в керченском драматическом театре им. Пушкина главного злодея. И вообще, злодеи - его «конек».

- Мне с детства нравятся злодеи, потому что у них харизма, мотивация. Я могу найти героя, который чем-то так зацепит, что его невозможно отцепить. Хожу в образе где-то недельку, - поделился секретами мастерства Володя.

Парень много шутил и буквально «порвал» зал своими ответами и игрой.

- Я об этом мечтаю (стать мэром, - Ред.). Взять под власть два моря! Мы сделаем так, чтобы если кто-то захотел искупаться, они платили тысячи, миллионы! Хотя в принципе так и есть. Я ничего не поменяю, - пошутил юный актер.

Керчане в соцсетях признаются, что были на выступлениях юного стендап-комика в местном ДК и были поражены его талантом.

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