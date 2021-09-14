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Общество14 сентября 2021 11:49

Коронавирус в Крыму, последние новости на 14 сентября: Выявлено еще 229 новых зараженных

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Крыму на 14 сентября
Елизавета КВАЧКОВАЕлизавета КВАЧКОВА
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На территории Крыма реализуются усиленные меры по недопущению завоза и распространения вируса

На территории Крыма реализуются усиленные меры по недопущению завоза и распространения вируса

Фото: Виталий ПАРУБОВ

На территории Республики Крым амбулаторное лечение от новой коронавирусной инфекции проходят 4 748 человек, на стационаре с ковидом и пневмонией находятся 2 535 пациентов. Такие данные приводит Минздрав РК.

Всего с начала пандемии на полуострове заболели 74 496 человек, выздоровели за этот же период 64 060 пациентов (321 – за последние сутки). Также с начала пандемии скончались 2 385 человек (14 – за истекшие сутки).

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Данные Минздрава РК

Данные Минздрава РК

За последние 24 часа на территории республики зарегистрировано 229 случаев новой коронавирусной инфекции, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Самостоятельно за медпомощью обратились 198 человек, 31 – ранее контактировали с инфицированными.

- За последние 24 часа всеми лабораториями в регионе, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1 379 человек, – уточнил глава Крыма.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За истекшие сутки в городе-герое зарегистрировано 79 новых случаев заболевания COVID-19. Такие данные приводит Роспотребнадзор. По состоянию на 14 сентября в Севастополе зарегистрированы 79 новых случаев заболевания COVID-19.

Всего с начала пандемии в городе заболели новой коронавирусной инфекцией 28 764 человека, выздоровели – 26 554 (159 – за последние сутки), еще 1 071 человек, к сожалению, умерли (5 – за последние 24 часа).

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