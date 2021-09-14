Коронавирус в Крыму, последние новости на 14 сентября: Выявлено еще 229 новых зараженных

На территории Крыма реализуются усиленные меры по недопущению завоза и распространения вируса Фото: Виталий ПАРУБОВ

На территории Республики Крым амбулаторное лечение от новой коронавирусной инфекции проходят 4 748 человек, на стационаре с ковидом и пневмонией находятся 2 535 пациентов. Такие данные приводит Минздрав РК.

Всего с начала пандемии на полуострове заболели 74 496 человек, выздоровели за этот же период 64 060 пациентов (321 – за последние сутки). Также с начала пандемии скончались 2 385 человек (14 – за истекшие сутки).

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Данные Минздрава РК

За последние 24 часа на территории республики зарегистрировано 229 случаев новой коронавирусной инфекции, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Самостоятельно за медпомощью обратились 198 человек, 31 – ранее контактировали с инфицированными.

- За последние 24 часа всеми лабораториями в регионе, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1 379 человек, – уточнил глава Крыма.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За истекшие сутки в городе-герое зарегистрировано 79 новых случаев заболевания COVID-19. Такие данные приводит Роспотребнадзор. По состоянию на 14 сентября в Севастополе зарегистрированы 79 новых случаев заболевания COVID-19.

Всего с начала пандемии в городе заболели новой коронавирусной инфекцией 28 764 человека, выздоровели – 26 554 (159 – за последние сутки), еще 1 071 человек, к сожалению, умерли (5 – за последние 24 часа).

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50