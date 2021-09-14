«Ты тратишь больше, чем я»: как правильно копить деньги в семье

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Умение просчитывать свои расходы и экономить иногда может в прямом смысле спасти семейные отношения. Финансовые вопросы периодически становятся причинами конфликтов по вполне понятным причинам. Женщины и мужчины по-разному выставляют денежные приоритеты, поэтому важно вовремя договориться и умерить свои траты в некоторых сферах. Как же правильно достигать целей в семье и копить на мечты, «Комсомолка» выяснила вместе с финансовыми экспертами.

По данным российских банков, мужчины оставляют больше всего денег в магазинах стройматериалов, спорттоваров, а также тратят средства на бытовую технику, гаджеты, обслуживание машин. У представителей сильного пола также выше расходы на продукты питания.

На что же тратят средства женщины? По данным экспертов, на уход за собой и покупку одежды представительницы прекрасной половины оставляют в три раза больше денег, чем мужчины. Кроме того, немалая часть бюджета уходит на процедуры в салонах красоты – маникюр, педикюр, покраска волос и так далее. Выделять семейный бюджет на детей и домашних питомцев будет, скорее всего, хранительница домашнего очага.

Как быть, если супруга часто покупает даже ненужные вещи на распродажах, а муж тратит много средств на снасти для рыбалки или оборудование для охоты? В таких случаях придет на помощь анализ расходов. Те времена, когда все считали на бумаге, практически канули в лету. Теперь можно легко анализировать траты с помощью мобильного банковского приложения. Это удобный финансовый помощник в кармане, который беспристрастно покажет все статьи расхода.

С помощью приложения рекомендуется проанализировать самые крупные статьи расхода в течение двух-трех месяцев, а затем попробовать немного сократить их. Например, если на одежду и обувь ежемесячно тратится большая доля семейного бюджета, возможно, стоит умерить аппетиты. Но не нужно экономить каждую «копейку», иначе анализировать траты в дальнейшем совсем не захочется.

Семейный бюджет лучше распределять не только на месяц, но и на квартал, полугодие. В нем нужно учесть также и траты на страховые полисы, сезонное обновление гардероба, непредвиденные расходы. Полезно будет также ставить крупные финансовые цели, и с каждой зарплаты откладывать сразу же 10-20%. Важно, чтобы глобальные мечты были общими, тогда и накопление денег пойдет быстрее. Например, можно накопить на первый ипотечный взнос или новую машину.

Мобильное приложение станет помощником не только в анализе трат, но и в умении копить деньги. А банках достаточно много видов депозитов, чтобы подобрать самый выгодный по условиям – возможности снимать/вносить деньги, размеру процентов. Хранить деньги в банке под кроватью – не самое дальновидное решение, ведь сбережения может съесть инфляция. А если положить накопления на депозит даже под небольшой процент, это добавит уверенности в финансовом положении.