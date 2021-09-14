Команда психоневрологического интерната Керчи по мини-футболу уже становилась победителем нескольких соревнований. Фото: сайт ГБУ РК "Керченский ПНИ"

Особенные футболисты из Керчи борются за звание лучшей команды Юга России. «Морские волки» принимает участие в региональном этапе онлайн-турнира Международной лиги по мини-футболу SENI СUP-2021 среди людей с ограниченными возможностями. Турнир организован специально для подопечных психоневрологических интернатов и домов-интернатов для детей с отклонениями в умственном развитии.

Для участия в турнире зарегистрировались три крымских команды: «Морские волки» Керченского психоневрологического интерната, «Белогорье» из Белогорского психоневрологического интерната, и «Сокол» из аналогичного учреждения поселка Соколиное, Бахчисарайского района.

В прошлом году из-за пандемии турнир не проводился, в этом - проходит в онлайн-формате. Соревнования продлятся до 24 августа. Одно из обязательных условий участия - презентация видео-приветствия. Ролик керченских «Морских волков» уже посмотрели более 3,5 тысяч человек - это очень важно для победы, отмечают организаторы.

- Команда керченского психоневрологического интерната была создана в 2018 году. Бойцовский характер новоиспеченные футболисты проявили сразу же, отвоевав пустующую территорию, разметив ее, перекопав, освободив от степных камней и установив самодельные футбольные ворота. Уже через два месяца наши футболисты демонстрировали свою волю к победе, завоевав второе место по мини-футболу на крымской спартакиаде 2018 в городе Евпатория, - рассказывается в видео-приветствии команды.

В 2019- м «Морские волки» заняли первое место во Всероссийском кубке инвалидов «Малые города России» и в том же году приняли участие в 16-м региональном чемпионате SENI СUP в Ростове-на-Дону. Кроме общей цели - победить, у каждого из особенных футболистов есть и своя личная.

- Я хочу, чтобы мама увидела меня, мои достижения, - поделился один из футболистов.

Организаторы просят поддержать команды онлайн-голосованием и помочь выбрать тех, кто получит памятные подарки, и будут приглашен к участию в турнире в следующем году.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

После «гаражной» реставрации на набережную Керчи вернули многострадальный памятник Александру Пушкину

«Шефство» над памятником взял местный театр (подробнее)

Десятилетний керчанин сразил Максима Галкина своей харизмой

Юный актер Владимир Солодков стал участником нового выпуска программы «Лучше всех» (подробнее)