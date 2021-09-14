Битва за справедливость: Кто спасет жителей Крыма от фальсификаций на выборах

Члены партии представили план защиты голосов избирателей на предстоящих выборах. Фото: "Справедливая Россия - За правду".

В ближайшие выходные наша страна будет выбирать новый состав Государственной думы. И чтобы парламент действительно обновился, россиянам важно не только прийти на избирательные участки, но и позаботится о сохранении своего голоса. Именно для этого партия «Справедливая Россия – За правду» в буквальном смысле вооружила своих наблюдателей мобильным приложением «Справедливый наблюдатель». Теперь помешать провокаторам и продажным членам избиркомов можно при помощи обычного мобильного телефона.

Спасти рядовой голос – спасти выборы

На протяжении трех дней, с 17 по 19 сентября, по всей стране больше 120 тысяч наблюдателей от «Справедливой России – За правду» будут следить за исполнением распоряжения президента Путина – провести максимально легитимные выборы. Для этого каждый из наблюдателей прошел специальное обучение и получил на свой смартфон приложение «Справедливый наблюдатель».

Детали его работы не раскрываются. Однако известно, что благодаря приложению можно в режиме реального времени направить жалобу на самые разные нарушения с любого избирательного участка по всей стране. Все замечания будут фиксироваться в центральном офисе партии и моментально разбираться юристами. Затем о фактах нарушений сообщат в ЦИК РФ и МВД.

- В Крыму на каждом избирательном участке от нашей партии будет дежурить по два человека. Они будут приходить с открытием участковых и уходить с них последними, - отмечает представитель партии Дмитрий Нехайчук.

Примечательно, что подобная технология защиты голосов уже использовалась партией в марте этого года на выборах мера Якутска. Новшество показало отличный результат – кампания прошла чисто и без серьезных нарушений. В этом году такую практику защиты избирателей будут применять по всей России.

Выбор избирателей – в руках самих избирателей

Более того, помешать нечистым на руку членам избирательных комиссий и провокаторам могут сами граждане. Для этого достаточно прийти на выборы, и прийти именно 19 сентября – в заключительный день голосования.

- Участие в выборах 19 сентября гарантирует избирателям, что их бюллетень не будет два дня ночевать на участке, когда у злоумышленников будет возможность что-то «подправить» или вовсе порвать бланк, – объясняет член центрального совета партии Николай Стариков. – Участие в выборах в воскресенье поможет вашему голосу миновать фальсификаторов и напрямую отправиться в Центризбирком.

А вот те, кто все-таки решит испытать судьбу и устроят провокацию на участке – получат возможность напрямую отправится за решетку. Такую гарантию дает законодательство.

- Мы никого не хотим пугать, но хотим предупредить, что благодаря приложению «Справедливый наблюдатель» все незаконные действия будут вскрыты, а преступники понесут за них заслуженное наказание, - отмечает Секретарь бюро совета крымского регионального отделения партии Виктория Билан. –За подделку подписей избирателей наш уголовный кодекс предполагает три года тюрьмы, а за фальсификацию выборов – четыре года.

Вскрыть махинации на предстоящих выборах поможет и сухая статистика. Данные социологических опросов уже сегодня показывают, как распределяться голоса избирателей. И если результаты голосования окажутся подделанными в пользу нужной партии и кандидата – они будут оспорены.

- Мы своих планов не меняли и по-прежнему намерены занять в Крыму второе место на предстоящих выборах. Наша партия располагает свежими соцопросами, что также вселяет уверенность. Более того, эти данные есть и у наших оппонентов, так что любые манипуляции неизбежно приведут к серьезному политическому скандалу, - отмечает Нехайчук и подчеркивает, что легитимные выборы для России - важнее победы отдельной политической силы.