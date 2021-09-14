Арестованного в Чехии активиста из Крыма намерены освобождать через ЕСПЧ

Александр Франчетти родился и жил в Воронеже, а во время событий Крымской весны жил в Севастополе. Фото: Дмитрий Лынов

Задержанный в Чехии представитель самообороны Севастополя Александр Франчетти преследуется по политическим мотивам. Если его не получится освободить на уровне судебной системы Чехии, далее последует обращение в Европейский суд по правам человека. Об этом в комментарии КП-Крым сообщил Александр Молохов, адвокат и руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве РК при президенте России.

Ранее в аэропорту Праги задержали участника самообороны Севастополя на основании международного ордера на арест, выданного Украиной. Позже украинская сторона направила в Чехию запрос о выдаче задержанного, а посольство России направило в МИД Чехии ноту протеста.

- Сейчас будет решаться самый главный вопрос - где должен находиться Александр во время ожидания: под домашним арестом или все-таки в тюрьме. Мы, конечно, будем настаивать на том, чтобы его выпустили на свободу, так как он не собирается скрываться от какого-либо правосудия. Александр не считает себя виновным, так как не являлся террористом. Он преследуется именно по политическим мотивам. Об этом мы будем говорить на всех уровнях судебной системы в Чехии. Если понадобится, обратимся в Европейский суд по правам человека, - сообщил Молохов.

По его словам, Чехия имела право задержать россиянина, так как Украина ранее оформила международный ордер на розыск через Интерпол. Однако сейчас чешский суд должен разобраться, есть ли основания для выдачи члена народной самообороны Крыма силовикам Украины, и насколько обоснованы выдвинутые обвинения.

- Это долгая экстрадиционная процедура, она может занять и год, и полтора, - пояснил эксперт.

Также Молохов подчеркнул, что этот инцидент особенный, его можно считать опасным. Александр Франчетти не является гражданином Украины, он родился в Воронеже, некоторое время жил в Севастополе.

- Он действительно участвовал в самообороне Севастополя. Его можно считать материковым россиянином. Но это первый случай, когда задерживают именно представителя материковой части России в связи с крымскими событиями, до этого таких прецедентов не было. Так что, теперь у россиян нет гарантий, что их не задержат на отдыхе в других странах, - заключил адвокат.

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