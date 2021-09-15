Коронавирус в Крыму, последние новости на 15 сентября: Заболели еще 227 человек

Крымчане продолжают болеть коронавирусом. Фото: Архив КП

Амбулаторное лечение от коронавируса в Крыму проходят 4728 человек, в стационаре с ковидом и пневмонией еще 2521 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения республики.

Всего с начала пандемии COVID-19 на полуострове заболели 74 723 человек, выздоровели за этот же период 64 343 пациента (283 – за последние сутки). Жертвами пандемии стали 2398 человек, еще 13 человек скончались за минувшие сутки.

Данные Министерства здравоохранения РК

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

За последние 24 часа на территории республики зарегистрировано 227 случаев новой коронавирусной инфекции, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Самостоятельно за медпомощью обратились 185 человек, 42 - ранее контактировали с заболевшими.

- За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4571 человек,- отметил Аксенов.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе зарегистрирован 71 новый случай заболевания COVID-19. Такие данные по состоянию на 15 сентября приводит Правительство города. 70 человек выписаны после выздоровления. Умерли шесть человек в возрасте от 51 года до 86 лет.

По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 28 835 человек. В настоящий момент выздоровели 26 624 человека, 1077 умерли. Под наблюдением находится 739 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у которых не подтверждён.

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