Дальнобойщики завершили антикоррупционный пробег длиной 10 тысяч километров в Севастополе

Фото: партия "Новые люди".

16 сентября в Симферополе прошел круглый стол по проблемам, с которыми сталкиваются водители грузовиков. Его организовала общественная организация грузоперевозчиков «Грузавтотранс» совместно с партией «Новые люди». Мероприятие стало финальной точкой масштабной общероссийской акции, призванной привлечь внимание к проблемам отрасли автомобильных грузоперевозок. Участники автопробега проехали по 16 регионам.

Они собрали у местных водителей сведения о наиболее острых проблемах, с которыми они сталкиваются у себя в регионах, и провели общественные проверки состояния дорог, работы автоинспекции и пунктов весогабаритного контроля. Итогом автопробега должен стать ряд законодательных инициатив, которые решат проблемы автотранспортников. Автопробег возглавил Владимир Матягин, президент ассоциации «Грузавтотранс» и председатель комитета по транспорту партии «Новые люди». А непосредственным поводом для совместного выступления операторов грузоперевозок из разных концов страны стало дело начальника ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Софронова. Он известен как владелец «золотого унитаза», который незаконно торговал спецпропусками, позволявшими водителям беспрепятственно пересекать территорию региона.

Проведенные в ходе автопробега опросы и исследования показали, что больше всего нареканий у водителей фур вызывает некорректная работа пунктов весогабаритного контроля. Их вопреки регламенту практически повсеместно располагают не на ровных участках дороги, а на поворотах или в местах, где на дорожном покрытии накатана колея. Оба фактора создают повышенное давление на дорожное полотно и влияют на точность взвешивания. В итоге штраф выписывают машинам, вес груза которых не превышает установленной нормы.

Как заявил на круглом столе Владимир Матягин, эта проблема характерна практически для всех регионов. И Крым не исключение: участники пробега проверили рамку автоматического контроля веса в селе Орловка. Проблемы те же, что и везде – колейность, продольные и поперечные наклоны. Да и установлен пункт вблизи от перекрестка, где машины вынужденно притормаживают. А еще места установки датчиков замазаны гудроном и табло нормально не работало.

Зато общественных контролеров приятно порадовал автоматический пункт весогабаритного контроля при въезде на Крымский мост со стороны Краснодарского края. Там рядом с рамкой установлены статические контрольные весы на бетонном основании. Если водитель не согласен с показателями, которые насчитала ему автоматика, он может самостоятельно провести контрольное взвешивание и оспорить результаты.

Общественные проверки оказались эффективным средством решения проблемы. В Челябинской области после визита «Новых людей» и публикаций в прессе работа авторамок была приостановлена.

Но в чем-то положение на крымских дорогах лучше, чем в остальных регионах.Например, в течение суток водитель должен проводить за рулем не более 9 часов. Остальное время он должен отдыхать. Но оборудованных мест отдыха для водителей нет практически нигде. И трасса «Таврида» в этом плане является редким исключением. Там много оборудованных стоянок и есть даже контейнеры для раздельного сбора мусора.

- Цель автопробега в первую очередь в том, чтобы урегулировать существующую нормативную базу министерств и ведомств, не прибегая к сложному процессу законотворчества, - считает председатель комитета по международному сотрудничеству партии «Новые люди», доктор экономических наук Валентин Игнатьев, который выступил на круглом столе из Москвы в режиме видеоконференции. - Для этого достаточно внести в регламентные документы положения о необходимости ставить рядом с рамками автоматического весогабаритного контроля независимые весы.

Коррупцию на дорогах со стороны инспекторов ГИБДД можно победить, только отменив «палочную» систему, обязательные нормы по количеству наложенных штрафов и уплаченных нарушителями сумм, рассказывает экс-следователь Руслан Калимуллин, после отставки ставший главой комитета по правоохранительной реформе партии «Новые люди».

- Помимо этого в регионах необходимо наладить общественный контроль за работой дорожной инспекции, а должность начальника УМВД региона следует сделать выборной, - считает Руслан Калимуллин.

Отрасль грузовых автоперевозокимеет для нашего полуострова особое значение.

- Проблемы перевозчиков Крыма и Севастополя - это не просто проблемы одного из секторов экономики полуострова, - считает лидер крымского отделения партии «Новые люди» в Анна Трофименко. - Для Крыма автомобильные грузоперевозки - это основной фактор, влияющий на ценообразование. Цены на все, начиная от продуктов питания и заканчивая топливом, зависят от стоимости доставки этих товаров с «материка». Внутрикрымская логистика также в основном автомобильная. Поэтому автоперевозчиков необходимо освободить от дополнительной ренты в виде незаконных поборов, навести порядок на пунктах весового контроля, убрать камеры-ловушки, развивать дорожную сеть и сопутствующую инфраструктуру. Без этого рост цен будет продолжаться.