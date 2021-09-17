Коронавирус в Крыму, последние новости на 17 сентября: Выявлено еще 237 случаев заболевания

Показатели заболеваемости стабильно высокие Фото: Архив "КП"

В Крыму лечение от коронавируса и пневмонии в условиях стационара проходят 2 тысячи 578 человек. Еще 4 тысячи 618 получают медицинскую помощь на дому.

С начала периода наблюдений в регионе подтверждено 75 тысяч 192 случая COVID-19. Справились с болезнью 64 тысячи 883 человека. Умерли 2 тысячи 426 пациентов.

Данные Минздрава РК по заболеваемости COVID-19

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

В Крыму за сутки зарегистрирован 237 случаев новой коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 179 случаев выявлен при обращении за медицинской помощью, 58 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям. Госпитализирован 171 человек с диагнозом COVID-19 и пневмония. Еще 105 будут лечиться на дому. Выписаны с выздоровлением 260 пациентов. Умерли 14.

Лаборатории за сутки выполнили исследования 5373 пробы на COVID-19.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За сутки зарегистрировано 79 новых случаев COVID-19. С выздоровлением выписаны 92 пациента, умерли 6.

Всего в Севастополе с начала периода наблюдений выявлено 28 тысяч 988 человек. Выздоровели 26 тысяч 818 инфицированных, 1089 умерли. Под наблюдением находится 789 контактировавших с заболевшими.

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