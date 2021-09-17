Севастопольская ТЭЦ: Печальный пример государственно-частного партнерства

ТЭЦ - одно из старейших предприятий Севастополя, которое успешно работало с 1936.

Севастопольская ТЭЦ - одно из старейших предприятий города, которое с 1936 года обеспечивало жителей электроэнергией, оказывало услуги отопления и горячего водоснабжения более чем 30 тысячам севастопольцев.

В период нахождения Севастополя под юрисдикцией Украины в развитие предприятия не вкладывались средства, впрочем, как и в другие сферы жизнеобеспечения города. В один прекрасный день настал такой критический момент, когда город, а точнее Севастопольский городской совет, не мог обеспечивать нормальное функционирование такого важного стратегического объекта, как Севастопольская ТЭЦ. Тогда было принято единственно правильное решение - сдать комплекс в аренду, чтобы его развитием занимался частный инвестор.

С 2003 по 2019 год этот имущественный комплекс арендовало ООО «СГС ПЛЮС» и за все годы работы деятельность ТЭЦ не вызывала нареканий ни со стороны жителей, ни со стороны руководства города. Более того, микрорайон, который обслуживала ТЭЦ, до недавнего времени круглосуточно получал горячую воду. Это единственный район города, который обеспечивался горячей водой.

Но... все хорошее, к сожалению, когда-нибудь заканчивается. Так случилось и с ТЭЦ.

Во время блэкаута, устроенного нашими «миролюбивыми» соседями, Севастополь столкнулся с проблемой нехватки электроэнергии, и Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ построить Балаклавскую ТЭС в долине у Федюхиных высот. После завершения строительства и подключения Балаклавской ТЭС к единой энергосистеме необходимо было провести и модернизацию Севастопольской ТЭЦ - требовалось установить дополнительную систему автоматического контроля и защиты сетей от перегрузок. Тогда Правительство Севастополя обратилось за помощью к арендатору ТЭЦ. Так как в бюджете города не было предусмотрено средств на модернизацию, предприятию, обслуживающему теплоэлектростанцию, было предложено взять все расходы по модернизации на себя с последующей их компенсацией из бюджета города, как неотделимых улучшений государственного имущества. По распоряжению губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова с арендатором было заключено соответствующее соглашение.

В кратчайшие сроки арендатором ООО «СГС ПЛЮС» была проведена модернизация оборудовании за счет собственных средств. В проект безопасного функционирования энергосетей было инвестировано порядка 15 миллионов рублей. И вот, когда наступил момент платить по счетам, чиновники правительства пошли в полный отказ. Но и это еще не все - в 2019 году Правительством Севастополя принимается решение о передаче имущественного комплекса Севастопольской ТЭЦ государственной компании ГУП «Севтеплоэнерго» без какой-либо компенсации арендатору уже понесенных им затрат. Попросту говоря, мавр сделал свое дело, мавр должен умереть - предприятие, долгие годы поддерживавшее ТЭЦ в рабочем состоянии, просто в один день выставили за ворота. Прямо как в лихие 90-е годы.

Теперь компания вынуждена судиться с исполнительной властью Севастополя, чтобы хотя бы вернуть собственные вложения. При этом чиновники каждый раз придумывают все более несуразные и извращенные причины отказа от соблюдения долговых обязательств. То проведенные улучшения признали ремонтом, который арендатор должен выполнять за свой счет, то заявили о якобы компенсации в тарифах. Не лишним будет отметить, что модернизация оборудования - это отдельная статья расходов, которая никак не связана с ремонтом. Чиновники даже не удосужились пояснить, как, по их задумке, они внесли в тариф компенсацию затрат, не нарушив законодательства. По информации руководства предприятия-арендатора, компенсация затраченных предприятием средств в тарифе законом не предусмотрена и, конечно, не вносилась ни в одну статью расходов тарифа.

У этой истории есть и еще одна неприятная сторона. После передачи Севастопольской ТЭЦ в ведение Севтеплоэнерго на предприятии началось тотальное сокращение трудового коллектива. Одни уволились из-за несогласия с переводом на более низкооплачиваемую должность. Другим прямо предложили уволиться по собственному желанию без объяснения причин. А тех, кто не согласен с предложением, к этому подталкивают, выдавая поручения, не связанные с их должностными обязанностями вовсе или невыполнимые.

В итоге с момента ухода арендатора по сегодняшний день Севастопольская ТЭЦ генерацию электроэнергии не производит, жители остались без горячей воды, дорогостоящее оборудование простаивает и приходит в негодность, Севастополю наносятся убытки, и это не волнует ни власть, ни правоохранителей, ни ЗАКС, а персонал, ранее обслуживавший ТЭЦ, как и сама ТЭЦ, расходится в неизвестном направлении.

P. S.

Буквально на днях в рамках исполнения поручения Президента России Владимира Путина Севастополь посетил заместитель министра экономического развития Правительства РФ Сергей Назаров. В рамках встречи Сергея Назарова с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым обсуждались перспективы привлечения в город частных инвестиций в размере порядка 200 миллиардов рублей. Программа рассчитана до 2025 года.

И тут в контексте нашей невеселой истории возникают вполне обоснованные сомнения в реальности исполнения поручения Президента. Ведь каждый нормальный инвестор, прежде чем вкладывать средства в регион, обязательно изучит его инвестиционную историю. Или, как принято говорить в банковской сфере, кредитную историю. А похоже, что в Севастополе перспективы государственно-частного партнерства весьма печальны. Иными словами - полная безнадега.

Подготовил: Николай Волков