«Вита-Мед»: Широкий спектр медицинских услуг для всей семьи

Профессионализм специалистов Центра, высокотехнологичное оборудование, широкий спектр услуг и индивидуальный подход к каждому пациенту делает «Вита-Мед» ведущим многопрофильным центром Севастополя.

С каждым годом в Севастополе качество медицинских услуг неуклонно растет благодаря передовым медицинским центрам города, прежде всего таким как «Вита-Мед».

Сеть медицинских центров «Вита-Мед» - это универсальный многопрофильный лечебно-диагностический медицинский комплекс в Севастополе, который предлагает широкий перечень услуг для пациентов всех возрастов, в том числе и для детей.

Сеть медицинских центров имеет в своем составе пять структурных подразделения: Клинику для взрослых, Педиатрический центр для детей, Центр лечения зрения и два Семейных центра. Таким образом, запланировать поход в «Вита-Мед» может как каждый пациент в отдельности, так и вся семья – это значительно сэкономит и время, и средства.

В Клинике для взрослых нашим пациентам доступны все виды анализов – в том числе и на COVID-19, УЗИ-диагностика, функциональная диагностика, физиотерапевтические процедуры и множество других медицинских услуг.

Педиатрический центр «Вита-Мед» принимает детей всех возрастов – с первых дней жизни и до 18 лет. Специалисты «Вита-Мед» обладают высокой квалификацией и богатым опытом работы с детьми, поэтому маленькие пациенты чувствуют себя очень комфортно.

Более того, если по какой-то причине Вы или Ваш ребенок не могут лично обратиться в «Вита-мед», у медцентра есть услуга вызова врача на дом.

Центр лечения зрения «Вита-Мед» предлагает пациентам всех возрастов проконсультироваться с ведущими офтальмологами города-героя с многолетней практикой. Здесь вы можете пройти полную диагностику зрительного аппарата, аппаратное лечение, лазерную стимуляцию и множество других процедур. Также в сети медцентров пациентам помогут подобрать очки и контактные линзы любой сложности.

Все доктора «Вита-Мед» - это высококвалифицированные специалисты с многолетним опытом работы, участники всероссийских и международных форумов, авторы авторитетных публикаций. Доктора находят индивидуальный подход к каждому пациенту, чтобы внимательно изучать каждый конкретный случай.

Эффективность лечения обеспечивает также и новейшее диагностическое оборудование нового поколения, гарантирующее наиболее точные результаты в самые кратчайшие сроки. А прямое сотрудничество «Вита-Мед» с лучшими лабораториями сохраняет качество исследований по доступным ценам.

Профессионализм специалистов Центра, высокотехнологичное оборудование, широкий спектр услуг и индивидуальный подход к каждому пациенту делает сеть медицинских центров «Вита-Мед» ведущей в Севастополе.

«ВИТА-МЕД» в ЦИФРАХ

Более 50 направлений медицины

160 врачей различных специальностей

Более 130 тысяч пациентов

90 видов медицинского оборудования экспертного класса

ПРЕИМУЩЕСТВА МНОГОПРОФИЛЬНОГО ЦЕНТРА «ВИТА-МЕД»

- 5 структурных подразделений по Севастополю

- Более 50 направлений в медицине

- Комфортный прием без очередей

- Приятная и доброжелательная атмосфера

- Широкий спектр медицинских услуг

- Высококвалифицированные врачи

- Современное оборудование экспертного класса

- Возможность лечения всей семьи

- Услуга вызова врача на дом

- Удобное расположение

- Электронная медицинская карта

Контакты в Севастополе

Педиатрический центр

пр. Ген. Острякова 69а

Тел: +7 978 256 000 3

Центр лечения зрения

Генерала Острякова 246а

Тел: +7 978 256 000 5

Семейный Центр

пр.Героев Сталинграда 36а

Тел: +7 978 256 000 1

Семейный Центр

пр. Победы 12

Тел: +7 978 256 000 1

Клиника для взрослых

пр. Генерала Острякова 36а

Тел: +79782560001

Сайт: http://vitamed-sev.ru/

Имеются противопоказания! Необходимо проконсультироваться со специалистом

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