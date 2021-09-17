«Вита-Мед»: Широкий спектр медицинских услуг для всей семьи

Профессионализм специалистов Центра, высокотехнологичное оборудование, широкий спектр услуг и индивидуальный подход к каждому пациенту делает «Вита-Мед» ведущим многопрофильным центром Севастополя.
С каждым годом в Севастополе качество медицинских услуг неуклонно растет благодаря передовым медицинским центрам города, прежде всего таким как «Вита-Мед».
Сеть медицинских центров «Вита-Мед» - это универсальный многопрофильный лечебно-диагностический медицинский комплекс в Севастополе, который предлагает широкий перечень услуг для пациентов всех возрастов, в том числе и для детей.
Сеть медицинских центров имеет в своем составе пять структурных подразделения: Клинику для взрослых, Педиатрический центр для детей, Центр лечения зрения и два Семейных центра. Таким образом, запланировать поход в «Вита-Мед» может как каждый пациент в отдельности, так и вся семья – это значительно сэкономит и время, и средства.
В Клинике для взрослых нашим пациентам доступны все виды анализов – в том числе и на COVID-19, УЗИ-диагностика, функциональная диагностика, физиотерапевтические процедуры и множество других медицинских услуг.
Педиатрический центр «Вита-Мед» принимает детей всех возрастов – с первых дней жизни и до 18 лет. Специалисты «Вита-Мед» обладают высокой квалификацией и богатым опытом работы с детьми, поэтому маленькие пациенты чувствуют себя очень комфортно.
Более того, если по какой-то причине Вы или Ваш ребенок не могут лично обратиться в «Вита-мед», у медцентра есть услуга вызова врача на дом.
Центр лечения зрения «Вита-Мед» предлагает пациентам всех возрастов проконсультироваться с ведущими офтальмологами города-героя с многолетней практикой. Здесь вы можете пройти полную диагностику зрительного аппарата, аппаратное лечение, лазерную стимуляцию и множество других процедур. Также в сети медцентров пациентам помогут подобрать очки и контактные линзы любой сложности.
Все доктора «Вита-Мед» - это высококвалифицированные специалисты с многолетним опытом работы, участники всероссийских и международных форумов, авторы авторитетных публикаций. Доктора находят индивидуальный подход к каждому пациенту, чтобы внимательно изучать каждый конкретный случай.
Эффективность лечения обеспечивает также и новейшее диагностическое оборудование нового поколения, гарантирующее наиболее точные результаты в самые кратчайшие сроки. А прямое сотрудничество «Вита-Мед» с лучшими лабораториями сохраняет качество исследований по доступным ценам.
Профессионализм специалистов Центра, высокотехнологичное оборудование, широкий спектр услуг и индивидуальный подход к каждому пациенту делает сеть медицинских центров «Вита-Мед» ведущей в Севастополе.
«ВИТА-МЕД» в ЦИФРАХ
Более 50 направлений медицины
160 врачей различных специальностей
Более 130 тысяч пациентов
90 видов медицинского оборудования экспертного класса
ПРЕИМУЩЕСТВА МНОГОПРОФИЛЬНОГО ЦЕНТРА «ВИТА-МЕД»
- 5 структурных подразделений по Севастополю
- Более 50 направлений в медицине
- Комфортный прием без очередей
- Приятная и доброжелательная атмосфера
- Широкий спектр медицинских услуг
- Высококвалифицированные врачи
- Современное оборудование экспертного класса
- Возможность лечения всей семьи
- Услуга вызова врача на дом
- Удобное расположение
- Электронная медицинская карта
Контакты в Севастополе
Педиатрический центр
пр. Ген. Острякова 69а
Тел: +7 978 256 000 3
Центр лечения зрения
Генерала Острякова 246а
Тел: +7 978 256 000 5
Семейный Центр
пр.Героев Сталинграда 36а
Тел: +7 978 256 000 1
Семейный Центр
пр. Победы 12
Тел: +7 978 256 000 1
Клиника для взрослых
пр. Генерала Острякова 36а
Тел: +79782560001
Сайт: http://vitamed-sev.ru/
Имеются противопоказания! Необходимо проконсультироваться со специалистом
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