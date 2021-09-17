В Крыму стартовала особая диспансеризация для тех, кто перенес COVID-19

Переболевших коронавирусом крымчан обследуют "по полной". Фото: Архив КП

В Крыму стартовала программа углубленной диспансеризации для людей, переболевших COVID-19. Пройти обследование можно в любой поликлинике или врачебной амбулатории. Все, кто перенес коронавирус, автоматически попадают в реестр того медицинского учреждения, к которому прикреплены. Уже спустя два месяца после болезни их должны обследовать в рамках диспансеризации в порядке очереди, рассказал «Комсомолке» главный внештатный специалист Минздрава РК Владимир Мещеряков.

На первом этапе врачи проведут пульсоксиметрию, то есть определят уровень насыщения крови кислородом. Нормой считаются показатели от 96 и выше. При перенесенном поражении легких будет назначена спирометрия, которая поможет выявить проблемы с недостаточностью функции дыхательной системы. Или же будет назначена шестиминутная шаговая проба: за 6 минут пациент проходит 500 шагов или метров в среднем или замедленном темпе. Если после шести шагов возникает слабость или ощущение одышки - его обязательно отправят на КТ.

- Пациента могут направить на ЭКГ или эхокардиографию, чтобы выявить проблемы с сердечным ритмом либо с функцией сердечной мышцы. Либо же на КТ или сканирование конечностей, где застаивается кровь, чтобы выявить возможное тромбообразование. То есть вот эта программа углубленной диспансеризации как раз направлена на выявление проблем со здоровьем у людей, которые возникли после коронавируса. И позволит своевременно начать восстановительную терапию - лечебную физкультуру, дыхательную гимнастику, физиопроцедуры, это может быть массаж, санаторно-курортное лечение, или медикаментозное лечение. Важно, чтобы состояние органов и систем пришло в состояние компенсации, а затем восстановилось полностью. Ведь часто после ковида люди испытывают такую слабость, что не в состоянии выполнять обычную физическую нагрузку, очень сложно выполнить свои бытовые потребности, бывает трудно встать с постели, - говорит Мещеряков.

Среди обязательных в рамках диспансеризации анализов - общий анализ крови и анализ на D-димер, который позволяет выявить возможные проблемы со свертываемостью крови, что может грозить тромбоэмболическими осложнениями. По результатам обследования врач назначит антикоагулянты или антиагреганты.

Исследования показали, что последствия перенесенного коронавируса могут проявиться в любом из отделов организма. В первую очередь вирус поражает мелкие сосуды, вызывая тромбоваскулит. А поскольку мелкими сосудами пронизано все человеческое тело, то нет такого органа, который бы не пострадал в результате болезни, отмечает медик. COVID-19 бьет не только по легким, но и влияет на работу сердца или головного мозга, может поразить печень и вызвать гепатит, привести к нарушению чувствительности в конечностях и депрессии, проблемам с памятью.

Поэтому если в течение трех месяцев после перенесенного заболевания пациент все еще чувствует необъяснимые проблемы в работе внутренних органов, стоит подумать о визите к врачу. Тем временем основным способом защититься от тяжелого течения болезни медики по-прежнему называют вакцинацию.

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