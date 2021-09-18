Коронавирус в Крыму, последние новости на 18 сентября: плюс 245 новых заболевших

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению завоза и распространения вируса Фото: Виталий ПАРУБОВ

Амбулаторное лечение от новой коронавирусной инфекции проходят 4500 человек, на стационаре (с ковидом и пневмонией) находятся 2662 пациента. Такие данные приводит Минздрав РК.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 75 437 инфицированных COVID-19, за этот же период выздоровели 65 178 человек (295 – за истекшие сутки). Также с начала пандемии в республике скончались от ковида 2442 пациента (16 – за последние 24 часа).

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Данные Минздрава РК

За истекшие сутки на территории Республики Крым выявлено 245 случаев новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

По его словам, самостоятельно за медпомощью обратились 202 человека, 43 – ранее контактировали с инфицированными.

- За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4412 человек, – сообщил глава республики.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За последние сутки в городе-герое зарегистрировано 85 новых случаев заболевания COVID-19. Такие данные приводит Роспотребнадзор.

С начала пандемии в Севастополе выявлено 29 073 зараженных ковидом, за этот же период 1092 человека скончались (3 – за истекшие сутки). Еще 789 пациентов находятся под наблюдением врачей – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтвержден.

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