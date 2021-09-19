Эксперт: Вода из Салгира может стать альтернативой опреснителю в Крыму

Набережная реки Салгир в Симферополе. Фото: Архив КП.

Несмотря на то, что строительство опреснительной установки в Ялте власти называют вопросом решенным, ученые по-прежнему считают его поспешным. Вред от установки, по мнению экспертов, может превысить ожидаемую пользу и привести к повышению солености морской воды. Альтернативой опреснителю может стать переброска части стока реки Салгир в Межгорный гидроузел. Мероприятие вошло в «Комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения Крыма и Севастополя», принятый правительством РФ в октябре прошлого года. Но пока по нему продолжаются многочисленные исследования, говорит старший преподаватель факультета водных ресурсов и энергетики Академии строительства и архитектуры КФУ Анатолий Копачевский.

- Подача части стока реки Салгир в Межгорный гидроузел полностью решает вопрос обеспечения водой Симферополя. А также решает вопрос вододефицита Севастополя. Если достроить водовод от подземных водозаборов из Бахчисарайского района до Загорского водохранилища и перебросить их в Загорское и Счастливненское, то высвободится та вода, которая сейчас идет на Симферополь, и ее можно будет перебросить на Ялту. Тогда вопрос водоснабжения Ялты снимается совсем. Эта переброска также решает вопрос водообеспечения Евпатории, решает вопрос сельскохозяйственного водоснабжения, потому что эти водохранилища находятся в степной части Крыма, и оттуда вода при создании соответствующей инфраструктуры может подаваться сельхозпотребителям,- объясняет эксперт.

В конце прошлого года ГУП РК «Вода Крыма» получила разрешение от Министерства жилищно-коммунального хозяйства на технологические изыскания по возможности очистки этой воды до питьевого уровня. По словам Анатолия Копачевского, совсем скоро широкой общественности должны быть представлены результаты исследования.

- Сама работа очень сложная, так как качество воды реки Салгир меняется постоянно и она каждый день разная. При этом нужно выводить зависимости и повторяемости. Поэтому нюансов много, это сложная многофакторная система очистки, которая требует большого количества химических анализов и времени. Сейчас исследования находятся на завершающей стадии. И уже есть очень обнадеживающие результаты. Я думаю что, в течение очень небольшого количества времени эта работа будет успешно завершена, результаты будут представлены также и правительству Крыма,- говорит Анатолий Копачевский.

Такое решение, по мнению специалиста, станет не просто серьезным шагом в преодолении вододефицита Крыма, а шагом синергетическим, который позволит решить сразу две проблемы – питьевого и сельскохозяйственного водоснабжения республики.

Проблема с водой в Крыму остро встала осенью 2020 года. Из-за засухи и минимальных осадков Симферополь, Симферопольский и Бахчисарайский районы, а также Ялта перешли на водоснабжение по графику. Чтобы решить проблему в Крыму пробурили новые скважины, а также всерьез задумались о строительстве опреснительной установки и добычи пресной воды из недр земли под Азовским морем.

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