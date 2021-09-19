Коронавирус в Крыму, последние новости на 19 сентября: 258 новых заболевших

В Крыму новые случая заболевания коронавирусом. Фото: Архив КП

По данным Министерства здравоохранения республики, амбулаторное лечение от новой коронавирусной инфекции по состоянию на 18 сентября проходят 4500 человек, в стационаре с ковидом и пневмонией находятся 2662 пациента.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 75 437 инфицированных COVID-19, за этот же период выздоровели 65 178 человек. Также с начала пандемии в республике скончались от ковида 2442 пациента (16 – за последние 24 часа).

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Данные Министерства здравоохранения Крыма

За сутки коронавирусом в Крыму заболели еще у 258 человек. Об этом сообщил глава Республики Сергей Аксенов. По его информации, 194 человека обратились к врачам самостоятельно, 63 – ранее контактировали с заболевшими, 1 случай завозной из-за границы.

За сутки лаборатории Крыма обследовали на коронавирус 5403 человека. С выздоровлением выписаны 80 человек, за весь период пандемии – 65 258 человек.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе по состоянию на 18 сентября зарегистрировано 85 новых случаев заболевания COVID-19. Такие данные приводит Роспотребнадзор.

Всего с начала пандемии в Севастополе выявлено 29 073 случаев заболевания коронавирусом, 1092 человека скончались (3 – за истекшие сутки). Еще 789 пациентов находятся под наблюдением врачей – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтвержден.

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