Бесплатный Симферополь: куда отдать старые вещи

У симферопольцев много возможностей, кому пожертвовать старые вещи. Фото: Авито.

В доме каждого из нас есть миллион ненужных вещей. Они пылятся на полках, перекладываются с места на место. Их жалко выбросить, но и необходимости в них тоже нет. Что уж говорить об одежде. Шкафы заполнены детскими вещами, из которых дети давно выросли; платьями и кофточками, которые за время декрета вышли из моды или попросту не застегиваются. При этом где-то рядом есть люди, которые остро нуждаются в помощи - у кого-то сгорел дом, кто-то долгое время сидит без работы. «Комсомолка» узнавала, куда можно отдать старые вещи.

«ДОБРО МИРА-ВОЛОНТЕРЫ КРЫМА»

Сбор и раздачу вещей нуждающимся проводит благотворительная организация «Добро Мира-Волонтеры Крыма». Уже 12 лет здесь работает «Дом для вещей», где каждое первое воскресенье месяца помогают пенсионерам и пожилым людям, а каждое последнее воскресенье - одиноким мамам или многодетным семьям. По словам учредителя благотворительного фонда Натальи Мартынец, в этом проекте участвуют многие жители Крыма. За годы работы организация наладила отгрузку вещей в села по всему полуострову. Сейчас фонду активно помогает Министерство труда и социальной политики. Основная просьба к тем, кто решил поучаствовать в благотворительности: вещи обязательно должны быть чистыми и целыми.

- Мы стараемся говорить всем, что вещи должны быть чистыми, которые принесут пользу другому человеку. Зачем нести то, что не наденешь сам? Конечно, мы нашли применение и этому – отдаем ветошь собакам на подстилки, или ребятам, которые машины моют. Но все равно не нужно нести такие вещи, лучше выбросить их на мусорку. Нужна обувь, она чаще снашивается и реже передается к нам, и мужские вещи. Девушки у нас все модницы, женских вещей много, а вот мужские на вес золота. Обувь - любая,- рассказывает Наталья Мартынец.

Отдать старые вещи в Симферополе можно по нескольким адресам. Круглосуточные антивандальные контейнеры, выдерживающие любые погодные условия, установлены возле двух крупных торговых центров – «Южная галерея» (Москольцо, ул. Киевская, 189) и «Меганом». (Евпаторийское шоссе,8).

Основной склад фонда расположен по адресу ул. Генерала Васильева 44, на территории издательского дома «Таврида». Склад работает три раза в неделю – в среду, субботу и воскресенье с 10 до 13 часов. Уточнить информацию можно по телефону +79787353853.

Сбор и раздача вещей в Петро-Павловском соборе Симферополя. Фото: Петро-Павловский собор/официальный сайт

«БЛАГОТВОРЕЦ»

Подарить жизнь старым вещам можно с помощью благотворительного фонда «Благотворец». Здесь принимают одежду, обувь, игрушки, стульчики для кормления, коляски, посуду, полотенца, постельные принадлежности, бытовую и оргтехнику в рабочем состоянии. По словам директора фонда Анны Рукаминовой, фонд оказывает помощь по всему Крыму и поддерживает многодетные и малообеспеченные семьи, а также детей, которые остались без попечения родителей и проживают в детских домах и интернатах.

- Приносить можно все, но в чистом и целом виде. Мы помогаем многодетным и малообеспеченным семьям по всему Крыму. У нас пять таких семей только в Гвардейском,- рассказала Анна Рукаминова.

Благотворительный фонд «Благотворец» расположен по адресу: улица Трубаченко, 12, офис 304. Прием вещей ежедневно с 15:00 до 18:00, кроме понедельника.

«КРАСНЫЙ КРЕСТ»

Отдать старые вещи в Симферополе можно в благотворительную организацию «Красный Крест». Медико-социальный пункт, где принимают поношенные вещи, расположен по адресу: Гайдара 4,а. Пункт работает с понедельника по пятницу с 10:00 до 14:00. Собранные здесь вещи раздают малоимущим.

ПЕТРО-ПАВЛОВСКИЙ СОБОР В СИМФЕРОПОЛЕ

Пожертвовать ненужные вещи можно церкви. В частности, одежду для нуждающихся принимают в Петро-Павловском соборе Симферополя. Действующее при храме общество социального служения «Вера и Дело» регулярно проводит благотворительные обеды для нуждающихся, обеспечивает бездомных и малоимущих одеждой и обувью. Собор расположен по адресу: Симферополь, ул. Пролетарская ,5. Телефон: 29-79-71

Петро-Павловский собор в Симферополе. Фото: Сайт храма

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Разместить типовое объявление «отдам даром» можно в социальных сетях. В Симферополе действует несколько групп-барахолок во Вконтакте. Можно дать объявление на популярных сервисах «Авито» или «ОLX». Достаточно лишь пройти регистрацию.

Способов помочь нуждающимся в Симферополе достаточно много. Всегда есть люди, которым будут очень нужны ваши старые вещи.

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