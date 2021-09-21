Крымчанка нашла в хлебе отраву для тараканов

Крымчанка нашла в хлебе средство от тараканов. Фото: Ольга Михайлицкая/Черный список Крым/Вконтакте

Хлеб с «сюрпризом» купила в одном из торговых центров Симферополя жительница крымской столицы Ольга Михайлицкая. В буханке хлеба женщина обнаружила средство от тараканов.

- Вот такой хлеб купили, с карандашом от тараканов! - написала она в группе одной из социальных сетей.

Стекло в хлебе, зуб в колбасе, таракан в кексе и ракушки в рыбных консервах - крымчане тут же стали делиться воспоминаниями о том, кому какие «сюрпризы» попадались в продуктах питания.

- А ещё в ресторане попадалась проволока от железного скребка для посуды. Не пишу про волосы, ниточки, така как это постоянно попадается, - поделилась «везучая» Яна Мансурова.

По информации Роспотребнадзора, если в продукт попал посторонний предмет, в первую очередь нужно написать претензию на имя руководителя магазина. Если в течение 10 дней от руководства торговой точки не поступил ответ и вопрос о компенсации не решен, стоит написать жалобу в управление Роспотребнадзора. Как ее правильно оформить подскажут в Обществе защиты прав потребителей. В заявлении необходимо описать, в каком магазине был куплен товар, что именно с ним не так и приложить соответствующие фотографии.

По словам заместителя начальника отдела санитарного надзора межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Елены Лысенковой, наличие полной доказательной базы, собранной покупателем, позволит специалистам ведомства провести проверку сначала в магазине, а затем и на самом производстве.

- Сначала нам нужно будет удостовериться, с какими качественными документами была получена данная продукция. Может быть взят образец для исследования. А дальше, если это действительно инородное тело, которое могло попасть на производстве, тогда уже будем выходить на производителя, - рассказала специалист.

Подобные жалобы, по словам Елены Лысенковой, в Крыму уже были. Чаще всего крымчане жаловались именно на тараканов в хлебобулочных изделиях.

- Это были хлебобулочные изделия частных пекарен. Там действительно бывает, что после дезобработки были некачественно убраны тараканы. Они попали в муку, которая не просеивалась. Бывают такие ситуации, но немного, - рассказала Елена Лысенкова.

По словам специалиста, в случае выявленных нарушений производителю грозит штраф или закрытие сроком до 90 дней, если такое решение вынесет суд.

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