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Общество21 сентября 2021 14:36

В Керчи спустили на воду малый ракетный корабль «Аскольд»

На заводских стапелях сейчас находится еще один малый корвет серии «Каракурт»
Юлия МАРКИНАЮлия МАРКИНА
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Малый корвет "Аскольд" стал вторым судном серии "Каракурт", построенном на заводе в Керчи. Фото: Пресс-служба АО "Судостроительный завод им. Б.Е. Бутомы

Малый корвет "Аскольд" стал вторым судном серии "Каракурт", построенном на заводе в Керчи. Фото: Пресс-служба АО "Судостроительный завод им. Б.Е. Бутомы

На судостроительном заводе им. Б.Е. Бутомы в Керчи спустили на воду второй малый ракетный корабль «Аскольд» проекта 22800 «Каракурт». Об этом КП сообщили в пресс-службе предприятия.

Участие в торжественной церемонии спуска корабля на воду принял Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов, который вручил благодарности лучшим сотрудникам предприятия, а также глава крымского Совмина Юрий Гоцанюк.

В спуске корабля на воду принял участие принял Главком ВМФ России Николай Евменов. Фото: Администрация Керчи/Вконтакте

В спуске корабля на воду принял участие принял Главком ВМФ России Николай Евменов. Фото: Администрация Керчи/Вконтакте

По старой заводской традиции, перед спуском на воду бутылку шампанского о борт нового корабля «на удачу» разбила его «крестная мать».

- У каждого корабля на заводе есть своя крестная мать. По традиции это должна быть девушка, которая не первый год работает на заводе, и показывает определенные достижения. Мужчины это не делают, - поделились секретом в пресс-службе предприятия.

Малый ракетный корабль «Аскольд» стал вторым кораблем проекта 22800 «Каракурт», построенным на керченском судостроительном заводе. Первый - «Циклон» - был спущен на воду летом прошлого года. Тогда, как заявил на церемонии спуска Глава Крыма Сергей Аксенова, корабль вызвал восхищение у Президента Владимира Путина. Сейчас «Циклон» проходит комплекс испытаний в Новороссийске, сообщили в Министерстве обороны России.

На заводских стапелях находится еще одно судно проекта 22800. Фото: Пресс-служба Министерства обороны РФ

На заводских стапелях находится еще одно судно проекта 22800. Фото: Пресс-служба Министерства обороны РФ

Третий корабль серии - «Амур» находится в стадии строительства на заводском стапеле, на нем завершены корпусные работы, идет монтаж оборудования. Его спуск на воду на заводе в Керчи запланирован на декабрь 2022 года. Этот корабль, как и предыдущие, также пополнит вооружение Черноморского флота.

Малые ракетные корабли проекта 22800 «Каракурт» - это серия многоцелевых малых ракетно-артиллерийских кораблей 3-го ранга малого водоизмещения с управляемым ракетным вооружением ближней морской зоны. По другой классификации это малые корветы. Корабли названы в честь каракурта - паука из рода чёрных вдов. Серия строится с учётом политики импортозамещения. Всего для ВМФ России запланировано к постройке более 18 кораблей проекта.

Вооружение кораблей включает в себя комплексы ударного и противовоздушного оружия, системы боевого управления, обнаружения, целеуказания, связи. Основой ударного ракетного вооружения являются ракеты семейства «Калибр-НК».

«Каракурты» имеют водоизмещение около 800 тонн, скорость - свыше 30 узлов, длину - около 67 метров, ширину - 11. Среди главных преимуществ - высокая маневренность и повышенная мореходность.

Стоимость одного такого корвета оценивается в более чем в 2 миллиарда рублей.

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