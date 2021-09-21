Зеленский перестал платить «коммуналку» за свою квартиру в Крыму

Супруга Владимира Зеленского в 2013 году приобрела квартиру на ЮБК. Фото: Архив КП

Президент Украины Владимир Зеленский перестал оплачивать коммунальные услуги за квартиру, которой владеет в Крыму. Об этом сегодня в эфире «Первого канала» сообщила украинский адвокат Татьяна Монтян.

- Я посетила домик в Крыму, в котором у Зеленского квартира в Ливадии. И мне сказали страшное: до сих пор он регулярно оплачивал коммунальные услуги. И вот последние два месяца за коммуналку не уплачено. Не связано ли это каким-то образом с «крымской платформой?» Руководство ТСЖ тоже не понимает, что случилось, - говорит Монтян.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что украинский лидер исправно оплачивает за коммунальные услуги по 6 тысяч рублей в месяц и назвал его «дисциплинированным». Аксенов пошутил, что квартира в Крыму Зеленскому нужна на случай, «если придется бежать из страны».

Элитный пентхаус на ЮБК в 2013 году приобрела супруга Владимира Зеленского. Квартира, площадью около 130 квадратных метров, расположена недалеко от Ливадийского дворца.

После того, как Украина ввела санкции против ряда российских граждан, в том числе судей в Крыму, представителей российского военного командования, советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков предложил переоборудовать видовую квартиру супруги Владимира Зеленского под студию местного телеканала.

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