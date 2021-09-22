Око центр: Лечение и диагностика болезней глаз у детей любого возраста

В Центре Лазерной микрохирургии глаза дети могут пройти полный спектр офтальмологических обследований

Хорошее зрение – важнейший показатель здоровья ребенка. По статистике, патология органа зрения занимает более 10% от всей детской заболеваемости. До 12 лет большинство глазных заболеваний хорошо поддаются лечению. Ранняя диагностика существенно может улучшить прогноз на будущее и помочь избежать развитие тяжелых осложнений, таких как косоглазие, амблиопия, развитие головных болей, ухудшение сна, ухудшение обучаемости и, конечно же, грозное осложнение при миопиях - дистрофия сетчатки.

В Центре Лазерной микрохирургии глаза можно пройти полный спектр офтальмологических обследований, включая дополнительные методы исследования, такие как УЗИ глаза, компьютерная томограмма сетчатки, корнеотопограмма. В клинике также можно безболезненно сделать рефракцию и измерение внутриглазного давления специальными приборами 2WIN и ICEA.

Хотелось бы выделить категорию детей, которые находятся в зоне риска. В первую очередь это школьники, так как их учеба и досуг тесно связаны с компьютерами, планшетами и телефонами. Это многократно повышает риск развития глазных заболеваний. Первые симптомы заболеваний глаз могут быть самыми различными – возможно, вы на них даже не обращаете внимание. Например, ребенок ближе к вечеру начинает жаловаться на головные боли, плохо спит ночью, он возбужден или, наоборот, у него более угнетенное состояние. У ребенка появляются головные боли, тошнота, он может начинать щуриться, также под вечер может появляться покраснение глаз. Все это является поводом для обращения за консультацией к офтальмологу. Не надо дожидаться, когда ребенок начнет жаловаться. Профилактика с самого раннего возраста поможет вам как можно раньше выявить заболевания.

В Центре Лазерной микрохирургии глаза проводится лечение деток, начиная с новорожденного возраста сертифицированными детскими офтальмологами. Также доступно аппаратное лечение заболеваний глаз при таких патологиях, как спазм аккомодации, близорукость, дальнозоркость, астигматизм, косоглазие, амблиопия. Лечение проходит на самых современных аппаратах, таких как Амблиокор и Синоптофор. Также проводится лечение миопии уникальной методикой - ночные линзы. Это позволяет не только видеть вашему ребенку весь день без очков, но и гарантированно останавливает процесс падения зрения.

Все методы лечения в Центре лазерной микрохирургии глаза комфортны для вашего ребенка и полностью безболезненны.

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