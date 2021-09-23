Стерилизацию бродячих собак в Керчи переложили на частный бизнес

Агрессивные животные остаются в приюте навсегда, щенков стараются пристроить в хорошие руки. Фото: Юлия МАРКИНА

Власти Керчи решили настоятельно «попросить» руководителей предприятий заключать договора на отлов и стерилизацию бродячих собак, которые живут и кормятся на их территории, но при этом свободно разгуливают по всему городу. Это должно отчасти решить проблему многочисленных свор, которых подкармливают сердобольные горожане.

- Попросим предприятия заключать договора на стерилизацию собак, которые живут на их территориях, но могут беспрепятственно выходить за её пределы, на улицы города. Тема серьезная, - сказал исполняющий обязанности главы администрации Керчи Святослав Брусаков.

Крупные городские предприятия - завод «Залив», судоремонтный завод «СРЗ», а также керченский металлургический «КМЗ» - в этом году уже заключили такие контракты. На территории одного только «Залива» живут припеваючи 80 кошек и как минимум полсотни собак, рассказал владелец частного приюта в поселке под Керчью Сергей Рязанцев. Отловом и стерилизацией бродячих животных его организация занимается уже два года.

- Уже 50 собак и 50 кошек на «Заливе» мы стерилизовали. Всего 100 животных. С «КМЗ» у нас контракт на 250 тысяч рублей. Там тоже уже 50 собак отловили и стерилизовали. Садоводческие товарищества, пансионаты, дома отдыха в Щелкино, Нижнезаморском - мы с ними также работаем. То есть это те предприятия, которые заинтересованы в том, чтобы собаки на их территории не плодились. Потому что все равно везде есть люди, которые их кормят. Выходишь из столовой, а вокруг куча кошек, - рассказал «Комсомолке» Сергей Рязанцев.

Обязать частные фирмы, не готовые тратиться на стерилизацию, можно в том случае, если территория, на которой обитают своры животных, также находится в частной собственности, отмечает Рязанцев. В остальных случаях решать вопрос - обязанность муниципалитета.

«Камни» в сторону городской администрации уже давно летят от пострадавших от агрессивных собак горожан. Больше всего нареканий поступает от жителей района Семи ветров, Телецентра и Нижнего Солнечного. Справиться с многочисленными сворами не могут даже опытные кинологи.

- Там где дачи, балка, на горе живет стая из 80-ти собак, дикарей, которые не подпускают к себе вообще никого. Есть «кураторы», которые их кормят, выносят им по 50 литров каши, и плодят их. Боремся, как можем. Но очень сложно. Кинологов видя, сбегают на гору и лают. Там, наверное, нужно оцепление и армейские части посылать с сетями, - сетует Рязанцев.

В управлении ЖКХ в этом году насчитали на улицах Керчи почти 7 тысяч безнадзорных животных против 5,5 тысячи в 2020-м. По муниципальному контракту фирма Сергея Рязанцева за год стерилизовала 235 сук, 70 кобелей и 40 кошек. 15 агрессивных животных забрали в приют пожизненно (по закону их нельзя умерщвлять, хотя среди них есть и такие, кто растерзал ребенка).

На отлов, стерилизацию, вакцинацию, выпуск и чипирование одной бродячей собаки (самки) город выделяет 5,5 тысяч рублей, еще в 3 тысячи обходится кобель, и в 2 тысячи рублей кошка. Понять, в каком году было стерилизовано то или иное животное, можно по бирке в ухе: в этом году у керченских псов она синяя, в прошлом году были желтые, а в следующем будут белые.

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