Самозанятость в деле: почему крымчане регистрируют налог на профессиональный доход

К самозанятым принято относить ряд малых предпринимателей и тех, кто время от времени оказывают какие-то платные услуги. Фото: Shutterstock

Кто такие самозанятые, и почему ими выгодно быть? Наверняка, вы слышали объявления или читали информацию о них, если хотели бы работать на себя или иметь легальный дополнительный заработок. Давайте рассмотрим следующую ситуацию. Например, вы работаете диктором по договору на региональном телеканале.

В свободное от работы время вы можете начитывать рекламные ролики на заказ или озвучивать аудиокниги как физическое лицо. Но если заказчиком будет крупное госпредприятие, музей или другое учреждение, которое не сможет провести платеж, на выручку придет оформление статуса самозанятого. Это позволит работать с юридическими лицами.

Налоги в этом случае будут минимальными. Если на работе в качестве НДФЛ высчитывают 13%, то в случае работы с юридическими лицами вы заплатите только 6%.

При сотрудничестве с физлицами самозанятые могут платить всего 4% налога. Выгода в том, что можно совмещать самозанятость и работу по найму. Новый статус позволяет получать и другие привилегии. Давайте разберемся, кто такие самозанятые, и какие выгоды они могут получить.

КТО ТАКИЕ САМОЗАНЯТЫЕ, И КАК ИМИ СТАТЬ?

Самозанятыми становятся физлица и индивидуальные предприниматели, которые зарегистрировались в этом статусе. Они получают прибыль от своей профессиональной деятельности, но при этом не имеют права нанимать сотрудников. Есть и еще одно ограничение - годовой доход не может превышать 2,4 миллиона рублей. Другие ограничения для оформления статуса самозанятого можно посмотреть в статье 4 федерального закона No422. В Крыму такой статус можно оформить с 1 июля 2020 года.

Как это сделать? Процесс не займет много времени. Не нужно обращаться к юристу и даже идти в налоговую. Достаточно открыть мобильное банковское приложение в смартфоне и зарегистрировать свой новый статус, следуя подсказкам. Налоговая служба автоматически получит информацию о новом статусе физлица, и новые данные зафиксируются в базе ведомства.

БУДУТ ЛИ У САМОЗАНЯТОГО ВЫСЧИТЫВАТЬ НАЛОГ, ЕСЛИ НЕТ ДОХОДА?

Пожалуй, самый распространенный страх: что будет, если дохода пока нет. Статус самозанятого часто оформляют те, кто начал развивать свое дело или хочет сделать «белым» дополнительный заработок. Если дело не заладится, и дохода временно нет, то и налог платить не нужно. Обязательных платежей и сборов у самозанятых нет.

НУЖНО ЛИ ПОКУПАТЬ КАССОВУЮ ТЕХНИКУ?

Самозанятые могут работать без онлайн-касс. Все чеки формируются в мобильном приложении банка, их можно предоставить клиенту в электронном виде, если это потребуется. Оплачивать налоги тоже можно дистанционно, без посещения налоговой службы.

МОЖНО ЛИ БРАТЬ КРЕДИТЫ?

Если раньше выбор кредитных продуктов для самозанятых в Крыму был ограничен, то с мая текущего года ситуация существенно изменилась. Теперь клиенты могут брать кредиты на более выгодных условиях. Наравне с официально трудоустроенными банк предоставляет самозанятым кредиты наличными, ипотеку и автокредиты. Доступны все ипотечные программы, даже льготные. Кроме того, самозанятые могут рассчитывать на получение займа до 500 тысяч рублей на развитие бизнеса, покупку техники, оборудования или материалов. Для этого предпринимателям нужно подать заявку в Крымский гарантийный фонд и Фонд микрофинансирования бизнеса КР. Ставка будет льготной: от 2,5 до 4% годовых.