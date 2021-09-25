Аксенов принял отставку министра транспорта Евгения Исакова

Министр транспорта Крыма подал в отставку. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

В отставку подал министр транспорта Крыма Евгений Исаков. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Он назвал ротацию кадров в крымском правительстве «естественным процессом».

-Принял отставку министра транспорта республики Крым Евгения Александровича Исакова. Ротация кадров - это естественный процесс, без которого невозможно эффективно решать текущие вопросы,- сообщил Аксенов в своем Telegram-канале.

Евгений Исаков был назначен на должность главы Минтранса в октябре прошлого года.

Ранее глава Крыма отправил в отставку вице-премьера Евгения Кабанова и министра строительства и архитектуры Михаила Храмова. Накануне их задержали по обвинению в хищении бюджетных средств и мошенничестве при строительстве Ивановского водозабора. Обоим Киевский райсуд Симферополя избрал меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца.

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