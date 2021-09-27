Крымские поезда стали героями новой видеоигры на Android

Поезда КЖД попалив видеоигру. Фото: Бекир Меджитов/Вконтакте Фото: другой источник.

Поезда КЖД стали прототипами персонажей видеоигры. В симуляторе железной дороги на Android с 3D графикой можно управлять составами, созданными на основе реальных электровозов, которые до недавнего времени эксплуатировались в Крыму. Причем делать это на фоне узнаваемых местных достопримечательностей - например, симферопольского ж/д вокзала, или станции Инкерман-1 в Севастополе.

Легендарный ЭР2-425 тогда еще Приднепровской железной дороги, построенный на Рижском вагоностроительном заводе в 1962 году, на КЖД списали только в 2016-м. Электровоз ВЛ8 1722 (Владимир Ленин) удостоился той же участи совсем недавно. Поезда пошли на металлолом, но остались «жить» в видеоигре. В 3D их «загнал» Бекир Меджитов. Использовать поезда КЖД в качестве материала для игры он стал в 2019 году.

- Это фан, не более. Фотографии для фотоматериала беру с разных ракурсов, а потом делаю текстуры, - рассказал Бекир.

Управлять виртуальными поездами можно на фоне крымских пейзажей. Фото: Бекир Меджитов/Вконтакте Фото: другой источник.

В «покатушках» в 3D на фоне крымских пейзажей участвуют и ныне работающие на КЖД ВЛ10 и ВЛ8М 1626 и 1515. В реальной жизни эти поезда уже тоже доживают свой срок. Последний, как говорит автор видеоигры, ждет «отставки» в локомотивном депо.

Попала в игру и электричка ЭР1 140 1961 года постройки. В 1977-м ее передали в локомотивное депо Симферополя Приднепровской ж/д, а в начале 2019-го, уже перекрашенную в цвета КЖД, списали и порезали на металл.

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