Коронавирус в Крыму, последние новости на 28 сентября: плюс 361 новый заболевший

В Крыму за последние сутки выявили 361 случай новой коронавирусной инфекции Фото: Архив "КП"

Амбулаторное лечение от новой коронавирусной инфекции в Крыму проходят 4753 человека, на стационаре (с ковидом и пневмонией) находятся 2934 пациента. Такие данные приводит Минздрав РК.

Всего с начала пандемии на полуострове заболели ковидом 78 492 человека. За этот же период с выздоровлением выписано 67 435 человек (432 – за последние сутки), умерли с начала пандемии 2 559 зараженных (11 – за истекшие сутки).

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Данные Минздрава РК

За истекшие сутки на территории Республики Крым зарегистрирован 361 случай новой коронавирусной инфекции, сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Самостоятельно за медпомощью обратились 307 человек, 54 инфицированных ранее контактировали с зараженными.

- За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1776 человек, – сообщил глава республики.

Всего с начала пандемии на полуострове выздоровели 67 435 человек, за последние 24 часа – 432 человека.

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За последние сутки в городе-герое зарегистрировали 158 новых случаев заболевания COVID-19, 66 человек выписаны после выздоровления. Умерли, к сожалению, два человека.

По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 30 333 человека. В настоящий момент выздоровели 27 600 человек, 1 118 скончались. Под наблюдением находятся 976 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтвержден.

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