Ученые РАН советуют аграриям Крыма переходить на новые технологии обработки почвы

Пересохшее русло Северо-Крымского канала. Фото: Архив КП.

Чтобы избавиться от дефицита воды в степном Крыму, ученые Института водных проблем РАН предлагают местным аграриям перейти на новые технологии сельскохозяйственного производства, так называемое «зеленое земледелие». Это даст возможность значительно сэкономить объем воды, используемой для полива, и сократить энергозатраты.

По мнению доктора биологических наук, заведующего лабораторией физики почвенных вод ИВП РАН Евгения Гусева, сейчас половина воды в степной части Крыма уходит впустую. Добиться повышения водообеспеченности почв можно с переходом на «no till» – технологии, то есть систему нулевой обработки почвы.

- Это система земледелия, при которой почва не обрабатывается, а ее поверхность укрывается своеобразным одеялом специально измельченных остатков растений - мульчей. В различных регионах планеты внедряется технология прямого посева и мульчирования, при этом используют мелкое поверхностное рыхление. Или даже полный отказ от обработки почвы, - отмечает Гусев.

Такое «зеленое земледелие» уже применяется и на Полярном круге в Финляндии, и в тропиках - в Кении и Уганде, а также на Мальдивах, в Колумбии, Бразилии и Западной Австралии. Но больше всего - в Южной Америке. А вот в Европе, Азии, России и Украине на такую технологию перешли единицы, но ученые считают, что она будет расширяться.

- Насколько я знаю, в Крыму no- till используется примерно на 5-6% площадей, - отмечает специалист.

Система не означает полного отказа от обработки почвы или перехода к ручному земледелию. Это в первую очередь перестройка мышления и изменения самой философии земледелия, но с использованием специальной и современной техники.

- По нашим оценкам, экономия почвенной воды при выращивании зерновых в степном Крыму при использовании no- till составит 75 мм в год. Если подобную технологию применить хотя бы на половине посевных площадей Крыма, составляющих примерно 700 тысяч гектаров, то общая полученная оценка объема экологии оросительной воды на посевах степного Крыма составит 0,27км куб/год. Это близко к объему воду, поступавшей из Северо-Крымского канала на орошаемые поля Крыма, за исключением посевов риса, в 2013 году (0,21-0,23 км куб/год), - отмечает Гусев.

Таким образом, по мнению ученого, водная безопасность степного Крыма зависит в основном от влагообеспеченности посевов выращиваемых здесь сельхозкультур, прежде всего зерновых. Сейчас обеспеченность их влагой недостаточна.

К исследованиям в Крыму специалисты Института водных проблем РАН приступили этим летом. Их работа по госзаказу рассчитана на три года.

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