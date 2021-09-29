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Общество29 сентября 2021 12:12

Коронавирус в Крыму, последние новости на 29 сентября: плюс 378 новый заболевший

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Крыму на 29 сентября
Александра ТимощенкоАлександра Тимощенко
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Все с начала пандемии было выявлено 78870 положительных на Covid-19.

Все с начала пандемии было выявлено 78870 положительных на Covid-19.

Фото: Архив "КП"

В Крыму, по данным регионального Минздрава, на амбулаторном лечении по коронавирусу находятся 4701 человек, а на стационарном - 3002.

Все с начала пандемии было выявлено 78870 положительных на Covid-19. Выписано с выздоровлением - 67781.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Данные Минздрава РК

Данные Минздрава РК

За последние сутки на полуострове зарегистрировали 378 новых случаев коронавируса. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, выздоровело 346 человек.

Также на коронавирус обследовали 4555 человек.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В городе-герое, по состоянию на 29 сентября, был зафиксирован 161 новый случай заболевания COVID-19.

- 66 человек выписаны после выздоровления. Умерли два человека в возрасте 78 и 80 лет.

По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 30 494 человека.

В настоящий момент выздоровели 27 666 человек, 1 120 умерли.

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