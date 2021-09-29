Коронавирус в Крыму, последние новости на 29 сентября: плюс 378 новый заболевший

Все с начала пандемии было выявлено 78870 положительных на Covid-19.
Фото: Архив "КП"
В Крыму, по данным регионального Минздрава, на амбулаторном лечении по коронавирусу находятся 4701 человек, а на стационарном - 3002.
Все с начала пандемии было выявлено 78870 положительных на Covid-19. Выписано с выздоровлением - 67781.
КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ
Данные Минздрава РК
За последние сутки на полуострове зарегистрировали 378 новых случаев коронавируса. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, выздоровело 346 человек.
Также на коронавирус обследовали 4555 человек.
КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ
В городе-герое, по состоянию на 29 сентября, был зафиксирован 161 новый случай заболевания COVID-19.
- 66 человек выписаны после выздоровления. Умерли два человека в возрасте 78 и 80 лет.
По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 30 494 человека.
В настоящий момент выздоровели 27 666 человек, 1 120 умерли.
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