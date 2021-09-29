Коронавирус в Крыму, последние новости на 29 сентября: плюс 378 новый заболевший

Все с начала пандемии было выявлено 78870 положительных на Covid-19. Фото: Архив "КП"

В Крыму, по данным регионального Минздрава, на амбулаторном лечении по коронавирусу находятся 4701 человек, а на стационарном - 3002.

Все с начала пандемии было выявлено 78870 положительных на Covid-19. Выписано с выздоровлением - 67781.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Данные Минздрава РК

За последние сутки на полуострове зарегистрировали 378 новых случаев коронавируса. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, выздоровело 346 человек.

Также на коронавирус обследовали 4555 человек.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В городе-герое, по состоянию на 29 сентября, был зафиксирован 161 новый случай заболевания COVID-19.

- 66 человек выписаны после выздоровления. Умерли два человека в возрасте 78 и 80 лет.

По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 30 494 человека.

В настоящий момент выздоровели 27 666 человек, 1 120 умерли.

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