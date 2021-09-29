Минобраз Крыма не видит смысла в сокращении количества контрольных для школьников

Президент поручил сократить количество проверочных и контрольных работ в школах. Фото: Архив КП

В общеобразовательных школах Крыма не допускают перегрузки детей уроками, а дополнительных региональных контрольных работ нет вовсе, сообщили Комсомолке в пресс-службе Министерства образования республики.

- У нас нет региональных контрольных работ, только в рамках учебных программ. В каждой школе есть графики проведения контрольных, заместители директоров по учебно-воспитательной работе контролируют выполнение графиков и не допускают перегрузку детей работами, - отметили в ведомстве.

Напомним, что ранее президент Владимир Путин поручил сократить число контрольных и проверочных работ в школах, чтобы обеспечить «обоснованный режим контроля знаний», говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

Поручение дано «исходя из необходимости сохранения здоровья обучающихся». Оно адресовано Рособрнадзору совместно с Министерством просвещения РФ и региональными властями.

Кроме того, ведомства должны проанализировать «фактический объем учебной и внеучебной нагрузки» школьников по основным общеобразовательным программам с учетом времени, которое они тратят на самостоятельную подготовку к занятиям и представить предложения по оптимизации нагрузки.

О выполнении поручения ведомства должны доложить до 1 июля 2022 года.

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