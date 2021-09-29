«Самый классный»: «Комсомолка» запускает конкурс лучших педагогов и воспитателей Крыма

Фото: Архив "КП"

Быть педагогом - ответственная и сложная работа. «Комсомольская правда Крым» вместе с Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым запускает фотоконкурс «Самый классный», приуроченный ко Дню учителя и Дню воспитателя и школьного работника.

В фотоконкурсе могут принять участие работники учреждений дошкольного образования, педагогический состав школ, колледжей, ВУЗов.

Фотографии будут оцениваться в трех номинациях:

«Самый классный воспитатель»;

«Самый классный учитель»;

«Самый классный преподаватель».

КАК ПОУЧАСТВОВАТЬ В КОНКУРСЕ

Участники могут прислать до трех фото, для этого необходимо заполнить форму по ссылке. Допускаются и портретные снимки, и совместные с детьми. В заявке на участие должно быть фото, номинация конкурса, имя, фамилия, отчество автора, учреждение образования, должность кандидата. Фотографии предоставляются в электронном виде в формате – jpg, размер фотографии не более 1 Mb. Максимальное разрешение фотографий – 1024х768 пикселей. Фотоработы должны быть цветными.

ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

ВАЖНО

Принимая участие в конкурсе, участник подтверждает, что ознакомлен с правилами конкурса, дает свое согласие на обработку персональных данных, соглашается с публикацией материалов – в том числе с фото, на котором присутствует участник. Участник берет на себя дальнейшую ответственность за публикацию фотоматериалов на сайте www.crimea.kp.ru (18+) и за участие в розыгрыше призов. Ответственность за содержание материалов несет участник. Редакция гарантирует сохранность полученных персональных данных.

Участвуйте в конкурсах и побеждайте вместе с «Комсомолкой»!