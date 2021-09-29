«Самый классный»: «Комсомолка» запускает конкурс лучших педагогов и воспитателей Крыма

Фото: Архив "КП"
Быть педагогом - ответственная и сложная работа. «Комсомольская правда Крым» вместе с Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым запускает фотоконкурс «Самый классный», приуроченный ко Дню учителя и Дню воспитателя и школьного работника.
В фотоконкурсе могут принять участие работники учреждений дошкольного образования, педагогический состав школ, колледжей, ВУЗов.
Фотографии будут оцениваться в трех номинациях:
«Самый классный воспитатель»;
«Самый классный учитель»;
«Самый классный преподаватель».
КАК ПОУЧАСТВОВАТЬ В КОНКУРСЕ
Участники могут прислать до трех фото, для этого необходимо заполнить форму по ссылке. Допускаются и портретные снимки, и совместные с детьми. В заявке на участие должно быть фото, номинация конкурса, имя, фамилия, отчество автора, учреждение образования, должность кандидата. Фотографии предоставляются в электронном виде в формате – jpg, размер фотографии не более 1 Mb. Максимальное разрешение фотографий – 1024х768 пикселей. Фотоработы должны быть цветными.
ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
ВАЖНО
Принимая участие в конкурсе, участник подтверждает, что ознакомлен с правилами конкурса, дает свое согласие на обработку персональных данных, соглашается с публикацией материалов – в том числе с фото, на котором присутствует участник. Участник берет на себя дальнейшую ответственность за публикацию фотоматериалов на сайте www.crimea.kp.ru (18+) и за участие в розыгрыше призов. Ответственность за содержание материалов несет участник. Редакция гарантирует сохранность полученных персональных данных.
Участвуйте в конкурсах и побеждайте вместе с «Комсомолкой»!