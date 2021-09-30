Коронавирус в Крыму, последние новости на 30 сентября: плюс 389 новых заболевших

В Крыму реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Архив "КП"

По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю, за 29 сентября на территории полуострова выявлено 389 случаев новой коронавирусной инфекции.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 79 259 человек, инфицированных Covid-19. Такие данные приводит Минздрав РК.

- За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 5 717 человек, – говорится в сообщении.

Данные Министерства здравоохранения Крыма

Кроме того, с начала пандемии в республике выздоровели 68 156 пациентов, за истекшие сутки – 375. Также с начала пандемии 2 583 человека, к сожалению, скончались, за последние 24 часа – 15.

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