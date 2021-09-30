Массовая гибель птиц на севере Крыма: Берег Сиваша усыпан тысячами тушек

Черношейная поганка. Фото:iNaturalist

Орнитологи зафиксировали массовую гибель птиц на побережье Сиваша от основания Арабатской стрелки в Ленинском районе Крыма. По оценкам специалистов, на берегу насчитывается около 5-7 тысяч тушек мертвой птицы. В основном это черношейная поганка - раньше она гнездилась в Крыму, но сейчас речь идет скорей всего о перелетной из стран Азии, рассказал КП эколог, старший преподаватель кафедры геоэкологии факультета географии КФУ Григорий Прокопов.

Кроме черношейной поганки, орнитологи насчитали на берегу несколько сотен мертвых пеганок (красивая черно-белая утка), морских голубков и хохотуньи.

- Скорее всего, это не отравление. Потому что та же черношейная поганка питается рыбой и крупными беспозвоночными. А в южной части Сиваша рыбы сейчас практически нет. Бывает, что заходит малек пеленгаса, но сейчас там слишком высокая соленость. Вряд ли она отравилась, скорее всего просто сидела и отдыхала. А по поведению удалось наблюдать птицу, которая явно больная и погибла. Это очень похоже на поражение центральной нервной системы. Скорее всего, это какой-то вирус. Но окончательный вывод должны делать ветеринары, - рассказал Прокопов.

О падеже птицы стало известно от серферов, говорит специалист. Массовая гибель пернатых, как выяснилось, началась две недели назад. Часть крылатых уже разнесло ветром, часть растаскали другие виды.

Как отметил глава госкомитета ветеринарии Крыма Валерий Иванов, специалисты уже взяли необходимые пробы и занимаются изучением ситуации.

- Совместные работы Госкомветеринарии и Россельхознадзора направлены на то, чтобы купировать процесс гибели птиц и не допустить распространение заболевания и на частные хозяйства, - подчеркнул Иванов.

Два года назад в районе Донузлава в Крыму, рассказывает специалист, уже была зафиксирована массовая гибель птицы: на берегу тысячами лежала лысуха, небольшая водоплавающая птица семейства пастушковых. Но тогда объяснить причину гибели специалисты не смогли, однако птичий грипп у погибшей лысухи обнаружен не был.

Напомним, что в августе 2018 года в Армянске, что на севере Крыма, произошел выброс вредного химического вещества в воздух. Источником стал завод «Крымский Титан». Тогда концентрация сернистого ангидрида в воздухе превысила норму. Был введен режим ЧС, местное население частично эвакуировали. На ухудшение самочувствия стали жаловаться жители Армянска и соседних сел, пожухли деревья и трава.

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