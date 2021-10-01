В Крыму больше трети пенсионеров активно используют банковские сервисы и мобильное приложение

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1 октября во всем мире традиционно отмечают День пожилых людей. За последние годы пенсионеры начали активно осваивать банковские сервисы и использовать пластиковые карты. Так, по данным крупнейшего крымского банка РНКБ, на 1 октября более 450 тысяч человек являются владельцами пенсионных карт. Это пятая часть всех клиентов банка. Каждый второй из них использует мобильное приложение «РНКБ 24/7». Среди пожилых клиентов банка есть и долгожители. Самому старшему владельцу пенсионной карты РНКБ сейчас 104 года. Это жительница Евпатории.

По данным банка, в Крыму и Севастополе зарегистрировано около 750 тысяч получателей гражданских и военных пенсионных выплат. Это более 600 тысяч человек в Крыму и больше 130 тысяч - в Севастополе.

При этом больше 250 тысяч владельцев пенсионных карт (около трети от общего количества пенсионеров на полуострове) являются пользователями дистанционных каналов обслуживания.

Все больше пенсионеров осваивают удобство мобильного приложения, онлайн-платежей и оплату картой. Ведь это очень удобно: при оплате картой можно стать участником программы лояльности от банка и получать бонусы, кроме того, не нужно стоять в очереди при оплате коммунальных услуг.

В РНКБ определили самых активных пользователей «60+» с 1 января по 1 октября 2021 года, которые используют дистанционные каналы обслуживания.

Итак, самым активным пользователем интернет-банка стала 73-летняя жительница Севастополя. Она совершила 808 платежей за 9 месяцев. Пенсионерка оплачивала коммуналку, TV+Интернет и услуги, связанные с содержанием дачного участка.

Больше всего активности при использовании мобильного приложения проявила 62-летняя жительница Симферополя. За 9 месяцев текущего года она совершила 618 платежей. Женщина оплачивала счета по коммуналке, услуги косметических компаний. Кроме того, клиентка активно использует кредитную карту.

Самым активным пользователем в сфере безналичных расчетов в платежных терминалах РНКБ стал 66-летний житель Севастополя. За девять месяцев он совершил 630 платежей в торгово-сервисных предприятиях.

– Мы отмечаем активный рост финансовой грамотности клиентов пенсионного и предпенсионного возраста, которые начали осваивать современные банковские сервисы наравне с молодыми людьми, – говорит заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан. – Чаще всего они оплачивают через интернет-банк и мобильное приложение коммунальные услуги и пополняют счета мобильных телефонов. Мы, в свою очередь, делаем все возможное для того, чтобы использование банковских услуг было максимально простым, понятным и комфортным.