Коронавирус в Крыму, последние новости на 1 октября: плюс 398 заболевших

В растет заболеваемость коронавирусом. Фото: Архив КП

По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю, за 30 сентября на территории полуострова выявлено 398 случаев новой коронавирусной инфекции.

Всего с начала пандемии в Крыму коронавирусом заболели 79 657 человек. Такие данные приводит Минздрав РК.

- За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 7039 человек,- говорится в сообщении Минздрава.

Кроме того, с начала пандемии в республике выздоровели 68 482 пациента, за истекшие сутки – 326. Умерли с начала пандемии 2594 человека, еще 11 человек скончались за минувшие сутки.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

По состоянию на 1 октября в Севастополе зарегистрирован 171 новый случай заболевания COVID-19. 146 человек выписаны после выздоровления, один человек в возрасте 31 года умер.

По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 30 834 человека. Выздоровели 27 882 человека, 1 124 умерли.

Под наблюдением находится 1025 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

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