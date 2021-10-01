Проехавший на велосипеде до Владивостока симферополец организует велопробег

Андрей Бобров на велосипеде доехал от Симферополя до Владивостока. Фото: Андрей Бобров/Вконтакте

Симферополец Андрей Бобров, который недавно вернулся из велопутешествия длиною в 11 тысяч километров, снова активно крутит педали. Молодой человек стал организатором уже четвертого по счету велопробега в Крыму. «Веловолна 2021» стартует в эту субботу в окрестностях Симферополя. Заявки на участие в ней подали рекордные 402 велосипедиста из многих городов полуострова: Севастополя, Джанкоя, Евпатории, Ялты, Армянска, Судака, Алупки, Бахчисарая, Феодосии, Алушты, Саки, Белогорска, Красноперекопска и Керчи. Среди участников есть представители из Казани, Тольятти и Москвы.

- Старт с 8 до 11 часов, люди в любое время могут прийти, получить карту, и поехать. Это не гонки, а просто путешествие, здоровый образ жизни и общение с единомышленниками, - рассказал КП-Крым Бобров.

На днях Андрей осуществил самое долгое свое путешествие на велосипеде. За 117 дней он преодолел расстояние в 11,2 тысячи километров, проехав от Симферополя до Владивостока.

- Самое сложное было – заставить себя доехать. После 9 тысяч километров уже не хотелось ничего. Когда видишь красивое место, где все хорошо складывается, даже не нужен комфорт, хочется просто недельку там пожить. А нужно ехать дальше, нельзя задерживаться, - рассказывает Андрей.

В пути помогали единомышленники, которые следили за передвижением велосипедиста в социальных сетях, приглашали на ночлег. Так, в Приморском крае Андрей познакомился в объединением староверов, а в Екатеринбурге ночевал у веселой многодетной семьи. Особо запомнилась встреча с Ветром. Так звали велосипедиста из Магнитогорска, который бросив все, в свои 60-т отправился путешествовать, сменив имя и фамилию в паспорте.

- Все распродал, оставил детям квартиру и бизнес, поменял фамилию и стал Вольный Ветер Ветрович. Сначала поехал в Крым, а потом дальше, хотя планировал по-другому, - вспоминает Андрей Бобров.

После поездки, как признался Андрей, решил дальше путешествовать с семьей, и уже не так экстремально. С супругой и двумя сыновьями собирается на Алтай на машине. Но велосипеды дома не оставят. Объехать Золотое кольцо России планируют как раз на «великах».

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