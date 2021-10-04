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Общество4 октября 2021 11:00

Коронавирус в Крыму, последние новости на 4 октября: плюс 435 заболевших

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Крыму на 4 октября
Александра ТимощенкоАлександра Тимощенко
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Всего с начала пандемии выявлено 80 922 положительных на Covid-19.

Всего с начала пандемии выявлено 80 922 положительных на Covid-19.

Фото: Александра Тимощенко

В Крыму, по данным регионального Минздрава, за 3 октября зарегистрировано 435 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 80 922 положительных на Covid-19.

- За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4111 человек, - отметили в пресс-службе.

Данные Минздрава РК

Данные Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В городе-герое за истекшие сутки зарегистрированы 187 новых случаев COVID-19.

Врачи вылечили и выписали домой 100 пациентов. К сожалению двух пациентов не удалось спасти - умерли два человека в возрасте 57 и 72 лет.

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