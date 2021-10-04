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Общество4 октября 2021 18:11

Из Крыма будут отслеживать отправку станции «Луна-25»

В командно-измерительном комплексе под Евпаторией показали работу оборудования, принимающего сигналы из космоса
Надежда ДАЦЮКНадежда ДАЦЮК
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За спиной у командира части знаменитый радиотелескоп РТ-70

За спиной у командира части знаменитый радиотелескоп РТ-70

Фото: Надежда ДАЦЮК

В этом году космическим войскам России исполнилось 64 года. 4 октября с космодрома Байконур запустили первый искусственный спутник Земли. Чтобы узнать, чем сейчас живут космические войска, «Комсомолка» посетила военную часть 81 415, которая находится в поселке Витино под Евпаторией. Именно здесь создавал радиотелескопы гениальный ученый Сергей Королев, а еще из Центра дальней космической связи несколько раз отправляли послания внеземным цивилизациям. Правда, обратный ответ так и не получили.

Сейчас в военной части действует несколько площадок. Одна находится в поселке Витино, другая - около поселка Молочное, где находится самый высокий не только в Крыму, но и во всем мире радиотелескоп РТ-70. Объект действительно масштабный: диаметр зеркала 70 метров, это соизмеримо с футбольным полем, а высота антенны - больше 86 метров.

РТ-70 построили в 1980 году, телескоп использовали в том числе для радиолокации планет. Но с распадом Советского Союза космическая отрасль стала испытывать финансовые трудности и постепенно начала приходить в упадок. Лишь после 2014 года, когда Крым стал частью Российской Федерации, под Евпаторией началось возрождение командно-измерительного комплекса. Центр вошел в структуру войск воздушно-космической обороны Российской Федерации.

Сейчас знаменитая тарелка, с которой отправляли послания инопланетянам, не работает.

Постепенно советские тарелки заменяют новыми

Постепенно советские тарелки заменяют новыми

Фото: Надежда ДАЦЮК

- Радиотелескоп модернизируется, он принимает участие в управлении орбитальной группировки нашей страны. Модернизация закончится в 2023 году. Там устанавливается новое оборудование, которое входит в связь с космическими аппаратами. Антенна остается старая. Используя старую базу, мы будем использовать новые современные средства управления, поясняет полковник Олег Быков, начальник отдельного командно-измерительного комплекса, командир войсковой части 81415.

На РТ-70 у военных возложены большие надежды - уже в феврале следующего года будет совершен первый пробный запуск оборудования. А весной 2022-го с помощью радиотелескопа будут отслеживать отправку автоматической станции «Луна-25» на космодром Восточный. Также в части признались, что епваторийские антенные системы хотят использовать те страны, которые собираются участвовать в программах по освоению дальнего космоса.

Новое оборудование установили в военной части несколько лет назад

Новое оборудование установили в военной части несколько лет назад

Фото: Надежда ДАЦЮК

На площадках контрольно-измерительного пункта уже видны изменения. Между старыми антеннами и вышками, которые в годы СССР мелькали в начальной заставке программы «Время», теперь стоят новенькие тарелки.

По словам командира, в комплексе начались изменения к лучшему в 2014 году, когда центр стал частью главного испытательного космического Центра Министерства обороны РФ

Новые антенны не такие масштабные, но лучше обнаруживают космические объекты

Новые антенны не такие масштабные, но лучше обнаруживают космические объекты

Фото: Надежда ДАЦЮК

- В Минобороны РФ утвердили программу развития нашего центра до 2025 года. В эту программу заложены средства по усовершенствованию существующих образцов вооружения, а также наращиванию новой техники, обучению личного состава, - рассказывает полковник Олег Быков.

Комплекс продолжают оснащать новой военной спецтехникой и средствами наземного управления космическими аппаратами.

- С того времени, как наш центр вошел в состав Главного испытательного космического центра, повысилась возможность не только по контролю текущих навигационных параметров, орбит космических аппаратов, но и, что самое важное, усилены возможности по управлению космическими аппаратами. У нас увеличилась интегральная зона радиовидимости предполагаемой связи на 5-7 минут. Это очень важно при принятии решения управления космическими аппаратами в главном космическом центре, - отмечает командир.

Чтобы понять, как сейчас работает оборудование в Бывшем центре дальней космической связи, мы отправились в здание, где стоит аппаратура приема и обработки сигналов, поступающих из космоса.

Здесь военные получают и обрабатывают сигналы из космоса

Здесь военные получают и обрабатывают сигналы из космоса

Фото: Надежда ДАЦЮК

- Мы принимаем сигнал от космического аппарата на антенную систему, дальше через аппаратуру происходит регистрация и обработка данных, которые мы потом передаем через станцию «Приморец», через космические аппараты «Благовест» в Центр управления, поясняет заместитель командира части по вооружению, подполковник Алексей Фролов.

Военные принимают и обрабатывают сигналы, поступающие от космических объектов

Например, военные могут отслеживать движение метеоритов, ракет, спутников.

Этот космический аппарат исследовал поверхность Марса и Венеры

Этот космический аппарат исследовал поверхность Марса и Венеры

Фото: Надежда ДАЦЮК

- Когда ракета уходит за горизонт, мы ее не видим, ждем на втором витке с трепетом и волнением, чтобы появился сигнал управления, связь с космическим аппаратом, чтобы он оказался в расчетной точке заданной орбиты. Когда сигнал появляется, наша задача - принять и передать его в главный космический центр, находящийся в городе Краснознаменск Московской области, - рассказывает механизм действия командир.

В космическом музее сохранились капсулы

В космическом музее сохранились капсулы

Фото: Надежда ДАЦЮК

Советские «тарелки» на территории комплекса постепенно превращаются в музейные экспонаты. Рядом вырастают новые комплексы, которые не выглядят масштабно, но благодаря «начинке» выполняют задачи сложнее и работают более четко, позволяя обнаруживать объекты и передавать сигналы. Увидеть новейшее оборудование и принцип работы простому гражданскому, конечно, нельзя. Зато на территории военной части действует музей, где хранятся элементы космической техники, фотографии и документы.

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Оборудование помогает принять сигналы из космоса
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