Из Крыма будут отслеживать отправку станции «Луна-25»

За спиной у командира части знаменитый радиотелескоп РТ-70 Фото: Надежда ДАЦЮК

В этом году космическим войскам России исполнилось 64 года. 4 октября с космодрома Байконур запустили первый искусственный спутник Земли. Чтобы узнать, чем сейчас живут космические войска, «Комсомолка» посетила военную часть 81 415, которая находится в поселке Витино под Евпаторией. Именно здесь создавал радиотелескопы гениальный ученый Сергей Королев, а еще из Центра дальней космической связи несколько раз отправляли послания внеземным цивилизациям. Правда, обратный ответ так и не получили.

Сейчас в военной части действует несколько площадок. Одна находится в поселке Витино, другая - около поселка Молочное, где находится самый высокий не только в Крыму, но и во всем мире радиотелескоп РТ-70. Объект действительно масштабный: диаметр зеркала 70 метров, это соизмеримо с футбольным полем, а высота антенны - больше 86 метров.

РТ-70 построили в 1980 году, телескоп использовали в том числе для радиолокации планет. Но с распадом Советского Союза космическая отрасль стала испытывать финансовые трудности и постепенно начала приходить в упадок. Лишь после 2014 года, когда Крым стал частью Российской Федерации, под Евпаторией началось возрождение командно-измерительного комплекса. Центр вошел в структуру войск воздушно-космической обороны Российской Федерации.

Сейчас знаменитая тарелка, с которой отправляли послания инопланетянам, не работает.

Постепенно советские тарелки заменяют новыми Фото: Надежда ДАЦЮК

- Радиотелескоп модернизируется, он принимает участие в управлении орбитальной группировки нашей страны. Модернизация закончится в 2023 году. Там устанавливается новое оборудование, которое входит в связь с космическими аппаратами. Антенна остается старая. Используя старую базу, мы будем использовать новые современные средства управления, поясняет полковник Олег Быков, начальник отдельного командно-измерительного комплекса, командир войсковой части 81415.

На РТ-70 у военных возложены большие надежды - уже в феврале следующего года будет совершен первый пробный запуск оборудования. А весной 2022-го с помощью радиотелескопа будут отслеживать отправку автоматической станции «Луна-25» на космодром Восточный. Также в части признались, что епваторийские антенные системы хотят использовать те страны, которые собираются участвовать в программах по освоению дальнего космоса.

Новое оборудование установили в военной части несколько лет назад Фото: Надежда ДАЦЮК

На площадках контрольно-измерительного пункта уже видны изменения. Между старыми антеннами и вышками, которые в годы СССР мелькали в начальной заставке программы «Время», теперь стоят новенькие тарелки.

По словам командира, в комплексе начались изменения к лучшему в 2014 году, когда центр стал частью главного испытательного космического Центра Министерства обороны РФ

Новые антенны не такие масштабные, но лучше обнаруживают космические объекты Фото: Надежда ДАЦЮК

- В Минобороны РФ утвердили программу развития нашего центра до 2025 года. В эту программу заложены средства по усовершенствованию существующих образцов вооружения, а также наращиванию новой техники, обучению личного состава, - рассказывает полковник Олег Быков.

Комплекс продолжают оснащать новой военной спецтехникой и средствами наземного управления космическими аппаратами.

- С того времени, как наш центр вошел в состав Главного испытательного космического центра, повысилась возможность не только по контролю текущих навигационных параметров, орбит космических аппаратов, но и, что самое важное, усилены возможности по управлению космическими аппаратами. У нас увеличилась интегральная зона радиовидимости предполагаемой связи на 5-7 минут. Это очень важно при принятии решения управления космическими аппаратами в главном космическом центре, - отмечает командир.

Чтобы понять, как сейчас работает оборудование в Бывшем центре дальней космической связи, мы отправились в здание, где стоит аппаратура приема и обработки сигналов, поступающих из космоса.

Здесь военные получают и обрабатывают сигналы из космоса Фото: Надежда ДАЦЮК

- Мы принимаем сигнал от космического аппарата на антенную систему, дальше через аппаратуру происходит регистрация и обработка данных, которые мы потом передаем через станцию «Приморец», через космические аппараты «Благовест» в Центр управления, поясняет заместитель командира части по вооружению, подполковник Алексей Фролов.

Например, военные могут отслеживать движение метеоритов, ракет, спутников.

Этот космический аппарат исследовал поверхность Марса и Венеры Фото: Надежда ДАЦЮК

- Когда ракета уходит за горизонт, мы ее не видим, ждем на втором витке с трепетом и волнением, чтобы появился сигнал управления, связь с космическим аппаратом, чтобы он оказался в расчетной точке заданной орбиты. Когда сигнал появляется, наша задача - принять и передать его в главный космический центр, находящийся в городе Краснознаменск Московской области, - рассказывает механизм действия командир.

В космическом музее сохранились капсулы Фото: Надежда ДАЦЮК

Советские «тарелки» на территории комплекса постепенно превращаются в музейные экспонаты. Рядом вырастают новые комплексы, которые не выглядят масштабно, но благодаря «начинке» выполняют задачи сложнее и работают более четко, позволяя обнаруживать объекты и передавать сигналы. Увидеть новейшее оборудование и принцип работы простому гражданскому, конечно, нельзя. Зато на территории военной части действует музей, где хранятся элементы космической техники, фотографии и документы.

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