Крупнейший крымский банк вошел в тридцать самых инновационных банков России

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Резидент Кластера информационных технологий Dsight и фонд «Сколково» подготовили рейтинг инновационности крупнейших банков России. Оценивалась работа финансовых учреждений в первом полугодии 2021. Эксперты сгруппировали банки по 20 критериям в три тематических блока: «Инновационное развитие», «Цифровые сервисы» и «Мобильные приложения».

Крупнейший крымский банк РНКБ занял 26-е место в рейтинге и попал в топ-30 самых инновационных банков России.

Лидерами рейтинга, согласно общим выводам исследования, стали банки, поддерживающие стартапы, молодых ученых, а также те финучреждения, которые инвестируют в перспективные разработки, используют инструменты внедрения инноваций и быстрее других запускают новые цифровые сервисы. Это помогает привлечь новых клиентов и повышает лояльность пользователей. Например, 50 первых банков в рейтинге предлагают сервисы для самозанятых. При этом воспользоваться такой услугой могли только девять банков в конце 2020 года.

Напомним, в декабре 2020 года РНКБ также запустил сервис для самозанятых в мобильном приложении, где клиенты могут зарегистрироваться в качестве самозанятых и вести бизнес онлайн. Это удобно, так как для регистрации не нужно ходить в налоговую службу. Все данные отправляются автоматически.

СПРАВКА «КП»

Фонд «Сколково» – некоммерческая организация, которая была создана в 2010 году. Она исполняет функции управляющей компании Инновационного центра «Сколково». Цель Фонда - поддержка технологического предпринимательства в России и коммерциализация результатов научно-исследовательской деятельности. Число резидентов «Сколково» уже превысило 2800.

Фонд оказывает им комплекс услуг, необходимых для вывода разработок на российский и международный рынки. Статус резидента дает компании налоговые и таможенные льготы. В 2020 году выручка резидентов составила 160 млрд рублей. С 2019 года закон позволяет любой организации, занимающейся исследовательской деятельностью на территории России, получить доступ ко всем сервисам и льготам Инновационного центра.