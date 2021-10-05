Кто и зачем проводит в Крыму собачьи бои

Очевидцы сообщили о проведении собачьих боев под Белогорском. Фото: Крым Оперативный/Telegram

В социальных сетях появились сообщения о проведении незаконных собачьих боев на территории Белогорского района. Фото и видео с места боев среднеазиатских овчарок (алабаев) опубликовал подписчик ТГ-канала «Крым Оперативный».

- Уже не в первый раз в селе Белая скала под Белогорском организовывают собачьи бои. Если это не жестокое обращение с животными, тогда что? Кто дает разрешение на данные мероприятия? Почему правоохранительные органы не в курсе данных побоищ? На видео видно, что людей с таким хобби более чем достаточно! - возмущается пользователь.

По мнению руководителя крымской общественной организации «Верный друг» Людмилы Миловановой, человек, снимавший собачьи бои на видео, должен был обратиться в полицию, а не просто тиражировать фото.

- Собачьи бои это криминальное дело. Очевидцы должны написать заявление в полицию, в ветеринарную службу, дать координаты, чтобы туда можно было поехать. Получается, что человек там был и ничего не предпринял. Это как увидеть, что убивают человека, и не позвонить в полицию. Это тоже преступление, - считает Милованова.

Зоозащитники отмечают незаконность таких поединков. Фото: Крым Оперативный/Telegram

В свою очередь кинологи подходят к вопросу глобально: если не доводить до крайностей, это обычное тестирование и проверка животных на способность противостоять противнику. В данном случае волку, для чего и были выведены алабаи.

- Естественно, друг друга загрызть они могут, но это не позволяется. Ни один хозяин не заинтересован, чтобы его собаку вот так вот загрызли. Это нерентабельно. Посмотрите, сколько стоит у ветеринаров эту собаку зашить. Это тоже самое, когда боксеры бьются в ринге, бьют друг другу «личико», та же самая ситуация, - считает руководитель КРОО кинологический клуб «НИКА» Наталья Гнатенко.

При этом специалист отмечает необходимость разбираться в каждом конкретном случае, чтобы выяснить тестирование это или обычная человеческая «дурость» ради забавы и ставок, как было в случае с бульдогами.

Собачьи бои официально запрещены в России, однако альтернативы для тестирования не предусмотрено, говорит Гнатенко. Поэтому у заводчиков стал вопрос: как проверить реакцию собаки в случае нападения волка. А такие случаи были в Белогорском районе, когда в одну из холодных зим стая спустилась в деревню и загрызла собак, среди которых была и среднеазиатская овчарка.

- Нужно реально понимать, что собаки были выведены как наши помощники. Они нужны для того, чтобы защищать. В американской полиции, как любой другой, собака используется как орудие. Она должна какую-то секунду придержать [противника], пока человек увернется или как-то среагирует. Это преграда между человеком и пулей, между человеком и ножом. Преграда эта была и 40 тысяч лет назад, когда собаку человек приручил. Да, по закону запретили. Но как тогда тестировать собак? Вот сейчас охотникам запретили кидать уток. Но на чурочки собаки не работают и охотники не могут сдать полевые испытания. Точно так же и русскую борзую проверяют на зайцах, - отмечает специалист.

Из-за несовершенства законодательства тестирование собак, которое раньше проходило официально с привлечением спонсоров, стало нелегальным, говорит Наталья. Но вместо того, чтобы прививать правильное обращение с животными и строить для собак тренировочные площадки, отдельных собаководов пытаются представить нарушителями, забывая про суть селекции.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Никаких вечеринок: полицейские задержали около 90 человек возле торгового центра в Симферополе

Молодые люди устроили хоровод на машинах вокруг машины полицейских (подробнее)

В симферопольский аэропорт впервые с начала года прибыл шестимиллионный пассажир

Туристка прилетела из Сочи (подробнее)