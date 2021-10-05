«ВелоДобро в Крыму»: Житель Крыма восстанавливает старые велосипеды и передает их детям

В Крыму можно сдать старый велосипед на благотворительность. Фото: Андрей Бобров/Вконтакте

Старые и сломанные велосипеды могут обрести вторую жизнь. С ноября прошлого года в Крыму действует проект «ВелоДобро», который курирует симферополец Андрей Бобров. Парень, проехавший на велосипеде 11 тысяч километров от крымской столицы до Владивостока, ремонтирует и передает велосипеды детям из малообеспеченных семей. Менее чем за год новых хозяев обрели почти сто железных двухколесных коней.

- Восстановили уже 96 велосипедов. Просят много, но мы ограничены в транспорте, поэтому отвозим пока в Севастополь, Симферопольский район и Бахчисарай. Сдают целыми в основном маленькие велосипеды. Потому что дети быстро растут, на велосипедах катаются мало и они у людей просто стоят. А вот дети от 8 до 14 лет ломают педали и сидения,- рассказал «Комсомолке» Андрей Бобров.

Отремонтированный велосипеды передают детям из малообеспеченных семей. Фото: Андрей Бобров/Вконтакте

В своей социальной мастерской Андрей меняет спицы, ремонтирует педали и сидения, заклеивает камеры, красит рамы и чистит крылья от ржавчины. Подобрать новых хозяев велосипедам помогают в благотворительной организации «Добро Мира - Волонтеры Крыма».

- Мы сотрудничаем с социальными службами по всему Крыму, детскими учреждениями, интернатами, малообеспеченными семьями. Когда у Андрея намечается передача очередной партии велосипедов, мы даем ему контакты тех, кто в них нуждается, - сообщили волонтеры.

Передавать велосипеды семьям Андрею помогают волонтеры. Фото: Андрей Бобров/Вконтакте

Очередную партию велосипедов Андрей передал детям в конце сентября. Как раз после того, как вернулся из велопутешествия во Владивосток. Молодой человек занимается популяризацией велоспорта и в том числе организовывает велопробеги и велоэкскурсии по Крыму.

К проекту «ВелоДобро» присоединились уже 14 городов по всей России.

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