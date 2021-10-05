Успеть до декабря: Медики советуют привиться от коронавируса как можно скорее

Медики советуют не тянуть с вакцинацией. Фото: Архив КП

Крым продолжает ставить антирекорды по количеству заболевших коронавирусом. Более 440 случаев заражения за сутки на полуострове не было даже в пиковый период 2020-го, когда Крым только начинал жить с неизвестным вирусом, а больницы не успевали принимать пациентов.

Медики отмечают низкий уровень вакцинации, который не позволяет добиться коллективного иммунитета. По словам врача-методиста ГБУЗ РК «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» Веры Павловой, больше всего в Крыму прививались в конце весны - начале лета, когда крымчане собирались на отдых и старались обезопасить себя во время отпуска, да и сертификат о вакцинации в путешествии был необходим. С тех пор интерес к вакцинации остыл. Но врачи настоятельно рекомендуют привиться, тем более, что заболеваемость коронавирусом в Крыму уже две недели подряд идет в рост. Сделать прививку, по словам Веры Павловой, желательно до начала зимы, когда к Covid-19 добавится заболеваемость гриппом.

- В Крыму это как обычно зимне-весенняя волна. Сейчас еще только похолодало, и массовой заболеваемости нет. Поэтому еще есть возможность сначала привиться от коронавируса, а потом и от гриппа. Например, если сегодня привиться от ковида, потом через три недели сделать вторую прививку, то через месяц уже можно будет привиться от гриппа. Важно от Covid-19 успеть привиться в ноябре, до эпидемии гриппа. Чтобы сформировался иммунный ответ на целый год нужно всего две недели. Есть шанс успеть до той волны, до новогодних праздников, когда у нас начинают люди болеть, потом уходят на праздники, а потом выходят на работу и в школы и начинают болеть повально. Поэтому чем дольше люди будут тянуть, тем это опасней, - говорит Вера Павлова.

Прививку от коронавируса по-прежнему можно сделать не только в поликлинике, но и в пунктах вакцинации, которые расположены в том числе в крупных торговых центрах, возле рынков и в других общественных местах. Всего таких пунктов в Крыму 127.

- Там сейчас очередей нет. Единственное, чем грешат наши пункты, это тем, что передают сведения о вакцинированных в поликлинику, которые потом вносятся в реестр на Госуслугах, другим человеком. Таким образом немного задерживается внесение информации в реестр. Что касается холодовой цепочки, то она полностью соблюдается. Тем более, что требования к хранению вакцин были либерализированы. Потому что вакцины уже выпускают по другой технологии и в другой форме. В любом случае человек может выбирать: в поликлинике ему сделать прививку или в пункте вакцинации. Многие считают, что в поликлинике безопасней, поскольку там есть врачи, и если им станет плохо, там помогут. Главное, не откладывать, пока в Крым не пришел грипп. Тем более, что уже есть случаи, хотя они и не массовые, не такие, как в период эпидемии, когда ежедневно заболевают тысячи. Все-таки сейчас есть определенное разобщение,- говорит медик.

Врач отмечает: при коронавирусе человеческий организм одновременно борется и с вирусом, и с интоксикацией, да еще и вырабатывает иммунитет. При этом при вакцинации работа организма направлена только на выработку иммунитета, бороться с интоксикацией, когда вирус разрушает клетки и размножается, ему не нужно. Поэтому вакцинироваться лучше, чем переболеть, уверяет специалист.

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