На форуме в Крыму представили аппарат электромагнитного подавления Covid-19

Российские ученые изобрели прибор для электромагнитного подавления коронавируса. Фото: Концерн "Гранит"

Прибор, способный подавлять вирусы, в том числе Covid-19, презентовали на форуме «Микроэлектроника 2021» в Алуште. Его представил замминистра промышленности и торговли РФ Василий Шпак. Прибор под названием «ТОР» на днях получил регистрационное заключение Росздравнадзора и паспорт медицинского изделия.

- Своим абсолютно безвредным для человека излучением, в пять раз менее мощным, чем излучение от смартфонов, в течение 15 минут работы обеспечивает человеку в течение суток защиту от заражения коронавирусной инфекцией, - сказал на форуме замминистра.

«Тор» - это аппарат дистанционного электромагнитного подавления вирусов. Прибор является высокотехнологичной разработкой концерна «Гранит». Как сообщается на сайте концерна, по результатам испытаний уже на пятые сутки у госпитализированных с коронавирусной инфекцией титры антител IgM, которые подтверждают развитие заболевания, становятся отрицательными.

- Динамика выписки пациентов с COVID-19 из больниц увеличивается со 2-й – 3-й недели применения на 30 – 50%. Терапия с использованием аппарата «ТОР» позволяет избежать перехода заболевания в тяжелые формы, а больным с обширным поражением легких - так называемого цитокинового шторма, когда в результате массированной атаки вируса происходит летальная реакция иммунной системы человека, - отмечают разработчики.

Как сообщили «Комсомолке» в отделе продаж концерна, стоимость прибора 3,6 миллиона рублей. Радиус воздействия - 230 метров, а длительность сеанса - 15 минут в день. Разработчики использовали советские научные результаты, основанные на базовых принципах физиотерапии.

«ТОР» не имеет ничего общего с рециркуляторами и его применение в пустом помещении бесполезно, сообщили в концерне. Наибольший обеззараживающий эффект прибор оказывает в местах массового скопления людей: в транспорте, крупных промышленных и общественных объектах, ресторанах, офисах, ж/д вокзалах. Аппарат уже запущен в серийное производство.

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