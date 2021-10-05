Неприкасаемых нет: Аксенов раскрыл детали следствия против главы горсовета Евпатории

Администрация Евпатории. Фото: Архив КП

Глава Крыма Сергей Аксенов подтвердил проведение следственных мероприятий в отношении председателя Евпаторийского городского совета Олеси Харитоненко. Об этом он написал своих социальных сетях. Глава республики отметил, что контроль над деятельностью должностных лиц в Крыму будет продолжен.

- Проводятся следственные мероприятия в отношении председателя Евпаторийского городского совета Олеси Викторовны Харитоненко. В настоящее время правоохранительные органы проводят все необходимые действия. Процесс усиления контроля над деятельностью должностных лиц всех уровней будет продолжен. Это постоянная системная работа, и никто не сможет уйти от ответственности, неприкасаемых нет, - отметил Аксенов.

Ранее КП-Крым из своих источников стало известно об обысках в горсовете и администрации Евпатории.

Напомним, в минувший четверг глава администрации Евпатории Роман Тихончук получил выговор от главы РК Сергея Аксенова из-за переноса сроков строительства нескольких объектов в Евпатории. В частности, речь шла о возобновлении реконструкции набережной имени Терешковой. Аксенов сказал, что у Тихончука «хроническая усталость» и назвал градоначальника «чемпионом по переносу сроков в Крыму». Тихончук возглавил администрацию Евпатории в 2019 году.

Олеся Харитоненко стала главой горсовета Евпатории в сентябре 2014 года. До этого она занимала должность главы администрации поселка Заозерное.

Обыски в администрации Евпатории уже проводили в апреле текущего года. Тогда на допрос в отделение полиции отправились два замглавы администрации, начальник и сотрудник департамента имущественных и земельных отношений.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Следователи проводят обыски в горсовете и администрации Евпатории

В центре внимания силовиков - градоначальник Тихончук и глава горсовета Харитоненко (подробнее)

Прапорщика из Симферополя подозревают в убийстве пьяного дебошира

Мужчина задохнулся в автомобиле сотрудника полиции (подробнее)