В Крыму раньше срока стартует отопительный сезон

Отопительный сезон в Крыму стартует раньше обычного. Фото Архив КП

Отопительный сезон начинают в Крыму. О запуске отопления в социальных объектах республики главе Крыма доложил министр ЖКХ Сергей Донец. По его словам, первыми тепло уже сегодня дали в Ялте, Белогорском, Джанкойском и Кировском районах.

6 октября планируется пуск в социальной сфере в Красногвардейском, Раздольненском, Симферопольском, Советском, Черноморском районах. 7 октября запланировано начать отопительный сезон в Евпатории, Симферополе и Судаке. Обеспечить теплом все школы, детсады и больницы крымской столицы предполагается до 8 числа.

В социальные объекты Алушты, Красноперекопска, Ленинского, Нижнегорского, Первомайского, Сакского и Бахчисарайского районов отопление начнет поступать с 11 октября. Отопительный сезон в Джанкое, Армянске и Керчи планируют полностью запустить 15 октября.

Традиционно отопительный сезон в Крыму начинается с 15 октября, когда среднесуточная температура воздуха в течение трех дней не превышает 8 градусов тепла.

Напомним, ранее синоптики предупредили, что бархатного сезона в Крыму не будет. На полуострове вступает в свои права осень, уже заметно похолодало и дует пронизывающий ветер.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Бархатного сезона в Крыму не будет – синоптики

На полуострове вступает в свои права осень (подробнее)

Когда в Симферополе начнется отопительный сезон 2021

В Симферополе раньше обычного стартует отопительный сезон 2021 (подробнее)